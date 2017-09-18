قطاع التأمين يطرق أبواب الحكومة بحثا عن النمو

الجدول

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة:



لجأ القائمون على صناعة التأمين، إلى قائمة بالمطالب التى تستهدف فى مجملها ضبط إيقاع السوق وزيادة معدلات النمو، وتصدر الإصلاح التشريعى قائمة المطالب من خلال الإسراع بالموافقة على مسودة قانون التأمين الجديد، الذى يتضمن بنودا تنظيمية، وإشرافية، ترفع من وتيرة المنافسة بين اللاعبين فى القطاع، ما ينعكس ايجابيًا على حصيلة أقساطه، وزيادة مساهماته فى إجمالى الناتج القومى.



ومن أبرز المطالب إعادة النظر فى رؤوس الأموال، ورفع حدودها الدنيا لتتناسب مع التغييرات فى سعر الصرف، وضرورة زيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد، لضمان توفير فوائض مالية، لشراء وثائق التأمين.



من جهته طالب عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، الحكومة بضرورة إدراك خصوصية صناعة التأمين، وأنها تمثل أمن قومى كونها تعتمد على ترويض المخاطر، التى يتعرض لها البشر والحجر.



أضاف أن الحكومة عليها الإسراع باعتماد مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، الذى وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد التأمين، ويتضمن بنودا تنص على إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين، والإعادة بما يسمح باستكمال أضلاع السوق التى تتشكل من الشركات، والعملاء، والوسطاء، وجهة الإشراف، ما يرفع من معدلات نمو السوق.



وقال إبراهيم عبد الشهيد، العضو المنتدب لشركة "تراست" لوساطة إعادة التأمين، إن القائمين على صناعة التأمين، ودوائر صنع قراره، مطالبين بإعادة النظر فى رؤوس أموال الشركات لعدم كفاية حالياً مع طبيعة الأخطار المكتتبة، التى تتعاظم وتيرتها بشكل مضطرد.



وشدد على ضرورة مراعاة المرونة فى رأس المال، بمعنى عدم ثباته عند رقم محدد، وتطبيق قاعدة رأس المال المخاطر، بمعنى زيادته وفقا لحجم الأخطار التى يكتتب فيه، ومعدلات خسائر الشركات.



أضاف أن قلة رؤوس الأموال تؤدى إلى عشوائية تأسيس الشركات، والإضرار بالصناعة ككل، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة وضع شركات الوساطة الأجنبية التى تزاول النشاط فى السوق، دون تأسيس كيانات اعتبارية، تحت مظلة رقابة الهيئة، فمن غير المقبول-على حد قوله- إخضاع الشركات المصرية دون الأجنبية التى تعمل فى مصر.



وانتهى إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة ومنها التأمينات الإجبارية مثل التأمين الطبى الذى بلغت أقساطه نتيجة هذا التشريع 15 مليار ريال فى السعودية، وضرورة التوسع فى تأمينات المسئوليات، وإصدار التشريعات اللازمة ووضع حد أدنى للمنافع، لافتا إلى أن ذلك سيساهم فى المنافسة الاستثمارية لإنشاء البنية التحتية، وأنه يخفف العبء من على الدولة ويحسن الخدمة المقدمة بفعل المنافسة.



وطالب أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات برفع الإعفاءات الضريبية، المقدمة للأفراد من خلال زيادة حد الإعفاء إلى 4 آلاف جنيه بهدف توفير فوائض مالية لشراء وثائق التأمين التى تصدرها الشركات، بما يرفع من مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى.



وكشف أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، ولائحته التنفيذية، قد اعفى خدمات التأمين، ولكنه عاد لأفرع هذا الاعفاء من محتواه بعدما فرض ضرائب على الخدمات المعاونة للقطاع، فهناك ضريبة على خدمات الخبراء الاستشاريين، والخبراء الاكتواريين، وخبراء المعاينة، وتقدير الأضرار، وتسوية التعويضات، وتؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف ومصروفات شركات التأمين.



وأوضح أن القانون أعفى وثائق التأمين من الضرائب، وهو تخفيف على العميل لكن لا يوجد تخفيف عن شركة التأمين، مطالبا بإعفاء خدمات الخبراء الاستشاريين، والاكتواريين، والمعاينة، وتقدير الأضرار وتسوية التعويضات من ضريبة القيمة المضافة، لأن الخبراء يضيفون تلك الضريبة على فاتورة خدماتهم التى يقدمونها لصالح شركات التأمين.



من جهته شدد حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة "مصر لتأمين"، على حاجة سوق التأمين للتشريعات التى تلزم جميع الشركات، والأنشطة الصناعية والتجارية، التابعة لقطاع الأعمال العام، بالتأمين على المبانى الخاصة بها، لافتا إلى أن القوانين الحالية المنظمة لعمل تلك المنشآت تمنعها من التأمين على المبنى.



وأضاف: أن قطاع التأمين يحتاج إلى تشريعات إلزامية على جميع المساكن فى مصر، على أن يحصل القسط مع فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن القسط على تلك المساكن سيكون زهيدا لاعتماده على قانون الأعداد الكبيرة.



وأكد أن الأقساط التى تحصل نتيجة تلك الاقتراحات ستتجاوز مليارات الجنيهات، سيعاد ضخها فى شرايين الاقتصاد، من خلال المساهمة فى المشروعات، وبالتالى زيادة مساهمة التأمين فى إجمالى الناتج القومى.



وطالب السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة "شركة الدلتا للتأمين" بسرعة إصدار قانون التأمين الجديد، الذى نص على مضاعفة رؤوس أموال الشركات، مؤكدا انها تبلغ فى الدول التى تتشابه اقتصاديا مع مصر.



وطالب الجوهرى بضرورة إصدار تشريع إجبارى لإلزام جميع المصانع بالتأمين ضد مخاطر الحريق، والسرقة، والسطو، وغيرها لحماية الصناعة المصرية، وضمان استمرارية النشاط، وعدم توقفه لوقوع الأخطار، ويكفل التعويض للعميل إعادة العمل، لما كان عليه قبل وقوع الحادث.



وبدوره طالب أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، بإصدار التشريعات المطلوبة للتأمين الإجبارى على المنشآت الحكومية، والإسراع بوتيرة جذب الاستثمارات الجديدة، التى يستفيد منها قطاع التأمين من خلال تغطيتها.



وشدد على ضرورة إنشاء شركة إعادة تأمين قوية، تستند عليها شركات التأمين المصرية، تساهم الحكومة فيها بنسبة كبيرة، وأنها تمثل إحدى الأدوات لزيادة نسبة احتفاظ السوق بالأقساط، وإعادة استثمار تلك الأموال بالسوق المصرية.



وبدوره طالب مازن إسماعيل، رئيس قطاع الإنتاج بشركة "gig" لتأمينات الحياة سابقًا بإدراج التأمين ضد مناهج التعليم لزيادة الوعى، ومعالجة الخلل نتيجة ارتفاع معدل التضخم، الذى أثر سلبا على شركات تأمينات الحياة نتيجة عدم وجود سيولة لدى الأفراد لشراء وثائق التأمين.



وتابع أن الدولة عليها فى مرحلة لاحقة من تحسن الوضع الاقتصادى، أن تقوم بفرض عدد من التأمينات الإجبارية الجديدة التى تخدم المواطن أولا، باعتباره يحصل على تعويض مناسب مقابل الخدمة التى اشتراها، فضلًأ عن أن ذلك يساعد قطاع التأمين فى توسيع قاعدة عملاءه، وبالتالى رفع نسبة مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلى بصورة ملحوظة.





