طارق قابيل: لا إجراءات جديدة لتحجيم الاستيراد

حوار محمد ريحان مع وزير الصناعة طارق قابيل

❏ مباحثات مع بنكى «الإفريقى» و«السعودى للتنمية» لإتاحة تمويلات للصادرات

❏ 23 مليار دولار إجمالى قيمة الصادرات المرتقبة نهاية العام

❏ التفاوض مع الولايات المتحدة حاليا حول اتفاقية تجارة حرة.. غير وارد

❏ %26 زيادة فى معدلات الانتاج الصناعى فى أول 4 شهور من العام

❏ المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أننا على المسار الصحيح

❏ المدينة الصناعية فى الفيوم ستقام على مساحة 33 مليون متر



محمد ريحان



قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه لا توجد نية حاليًا لدى الحكومة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة.



وأضاف فى حواره لـ«المال»، ان الوزارة تسعى فى الوقت ذاته مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية، مثل البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، والبنك السعودى للتنمية، لإتاحة تمويلات لدعم الصادرات المصرية فى الاسواق العالمية، لا سيما بالسوق الأفريقية.



وكشف عن وجود شركة صينية تدرس إنشاء مشروع ضخم بقطاع الغزل والنسيج، فى منطقة محور قناة السويس، باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى عقب سياسات الإصلاح الأخيرة، فى الفترة من يناير حتى إبريل 2017 إلى نحو %26، مقارنة بعجز %17 خلال نفس الفترة من 2016.



ووجه قابيل رسالة طمأنة إلى جموع المستثمريين بشأن تطور وتحسن المؤشرات الاقتصادية، متوقعا زيادة ملحوظة فى الصادرات لتتراوح قيمتها الاجمالية بين 22 إلى 23 مليار دولار نهاية العام،مقابل نحو 20 مليار دولار العام الماضى،بالاضافة إلى مزيد من التراجع فى معدل الواردات، لا سيما مع تعميق دور الصناعة المحلية، فى ظل الحوافز التى تقدمها الحكومة فى هذا الشأن.



إلى نص الحوار..



المال : ما رؤيتك لمؤشرات الاقتصاد عقب سياسات الإصلاح الأخيرة؟



الوزير: المؤشرات الأخيرة للاقتصاد المصرى تؤكد أننا نمضى فى المسار الصحيح، اذ تجاوز معدل النمو فى العام المالى المنتهى %4، كما أن الاحتياطى لدى البنك المركزى قفز الى أكثر من 36 مليار دولار.



كما شهدت الفترة الماضية، تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2016، مقابل عجز كلى بقيمة 2.8 مليار دولار فى العام المالى قبل الماضى.



وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزى تراجع العجز فى الميزان التجارى إلى 35.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/2016،مقابل 38.7 مليار دولار فى العام المالى قبل الماضى.



وتابع الوزير: الصادرات ارتفعت بنحو %8 منذ بداية يناير 2017 وحتى نهاية اغسطس الماضى، فيما تراجعت الواردات بنحو %29.5 خلال نفس الفترة.



المال: كيف تقيم نتائج سياسات تنظيم وترشيد الاستيراد بعد مرور نحو عام على تطبيقها ؟



الوزير: الإجراءات التى طبقتها الوزارة استهدفت السيطرة على جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، وتعميق دور الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات للاسواق الخارجية.



تلك الاجراءات ساهمت بشكل كبير فى الحد من الواردات ومواجهة عمليات الاستيراد العشوائى،ما يضمن دخول منتجات عالية الجودة تضمن صحة وسلامة المستهلكين.



كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت فى ديسمبر الماضى، قرار بحظر استيراد 24 بندا لسلع بغرض الإتجار، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر لدى الهيئة الرقابة على الواردات، وتنوعت السلع بين ألبان، ومنتجاتها، وموتسكيلات، وشيكولاتة، وعجائن، وحديد تسليح، والملابس، والمفروشات، والسجاد، والأحذية، والبطاطين.



المال: هل يمكن اتخاذ إجراءات جديدة لمواصلة تحجيم الواردات؟



الوزير: هناك اتفاقيات ملزمة للجانب المصرى مع مختلف الدول، والحد من الواردات ينفذ من خلال آليتان، الأولى تتضمن الحد من المنافذ، الأمر الذى يصعب تنفيذه بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الملزمة لمصر، والثانية تشجيع الصناعة المحلية، لتكون بديلًا عن"المستورد"، والآلية الأخيرة هى التى تركز عليها الوزارة.



لا توجد أى نية لاتخاذ اجراءات جديدة، ولا يمكن استهداف معدل محدد لخفض عجز الميزان التجارى، فالجزء الأكبر من الواردات عبارة عن سلع استثمارية، ومدخلات خاصة بقطاع الصناعة، فضلا عن السلع الإستراتيجية، التى يرتفع حجم استيرادها بشكل لا إرادى، وخارج عن السيطرة، لا سيما مع الزيادة المستمرة فى عدد السكان.



المال: ما أبرز القطاعات التى تراجعت وارداتها بشكل ملحوظ مؤخرا؟



الوزير: جميع القطاعات السلعية شهدت تراجعا فى وارداتها منذ يناير الماضى، لكن الابرز تركز فى الملابس الجاهزة والجلود والمفروشات والأثاث، والمصانع المحلية عوضت الانخفاض فى الواردات، فى ظل التهام السوق جانبًا كبيرًا من مخرجات الصناعة المحلية.



المال: هل يوجد تحسن فى مؤشر الإنتاج الصناعى؟ والى اى مدى استعادة المصانع العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية؟



الوزير: مؤشر الإنتاج الصناعى، بحسب بيانات البنك الدولى ارتفعت فى الفترة من يناير حتى أبريل 2016 إلى %26، مقارنة بعجز %17 فى نفس الفترة من 2016، بزيادة تتجاوز %40.



المصانع كانت تمتلك فوائض وطاقات غير مستغلة، فالبعض كان يعمل على سبيل المثال بـ%50 من طاقته، لكنها ارتفعت إلى %85 بعد تحجيم الواردات، فى ظل ارتفاع طلب السوق المحلية،وحال رغبة المصانع فى التوسع تصديريا ستقوم بإضافة المزيد من خطوط الإنتاج الجديدة.



فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الامريكية..هل يوجد تفاوض حاليا بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة البلدين حاليا؟



نحن لم نسع لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع امريكا، ولا يوجد مفاوضات حاليا فى هذا الشان، بينما نعمل على تفعيل الاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه فى مجال التجارة والاستثمار والمعروف باسم تيفا TIFA وذلك بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.



والوقت غير ملائم للحديث مع الجانب الأمريكى حول اتفاقية التجارة الحرة، فى ظل قيامها بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة لديها منذ تولى دونالد ترامب رئاسة أمريكا.



المال: هناك شكاوى مستمرة من جانب المستثمرين بشان ارتفاع اسعار الغاز الموجه للمصانع بنسبة تفوق السعر العالمى.. ما ردك على ذلك ؟



الوزير: متوسط سعر الغاز للمصانع يتراوح بين 4.5 - 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى ظل عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، وسعر الغاز فى أمريكا 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لكن بعد تكاليف النقل، والإسالة،، فإن تكلفته الحقيقة تتجاوز السعر الحالى المقدم لقطاع الصناعة المحلية بكثير.



والحكومة أعلنت عن برنامجها للتخلى عن دعم الطاقة تدريجيا، وفى نفس الوقت خصصت 84 إلى 85 مليار جنيه ضمن برامج الحماية الاجتماعية لدعم المستحقين، والأكثر احتياجا.



المال: هل تنوى الحكومة تحريك اسعار الطاقة للمصانع فى القريب العاجل، خاصة انها تشملها الزيادة بداية العام المالى الجديد؟



الوزير: هناك حرص لدى الحكومة بدعم قطاع الصناعة، للوقوف على قدميه، لكن بعد تنفيذ ذلك، من المؤكد أن المصانع يجب تتحمل التكلفة الفعلية للطاقة، كما أن تحميل المواطن، والمنتج، والمستثمرالتكلفة الفعلية للطاقة، يجبر المصنعين على ترشيد الاستهلاك، والسعى خلف أساليب لتخفيض وتحسين التكلفة، فلو قدمت الحكومة الكهرباء مجانا للمواطنين والمصانع، لن يفكر أحدًا فى ترشيدها.



والمستثمر الذكى يتوقع المشكلة قبل حدوثها، ويعد ويجهز لذلك، ولا بد أن تعمل الشركات على هذا الأساس، وتبدأ فى البحث عن آليات لتوفير النفقات، وتحسين أداء العمالة، وزيادة الإنتاجية.



المال : ما تقييمك لزيادة اسعار الفائدة بالبنوك، وتأثيرها على القطاع الصناعي؟



الوزير: ارتفاع الفائدة يؤثر بالطبع على القطاع الصناعى، لكن الأمر لن يستمر لفترة طويلة، وبعض المصانع أرجأت قرار الاقتراض حاليا، لكن المستثمر كما قلنا لا بد أن يضع فى حساباته إمكانية ارتفاع فائدة الاقتراض، ففى تركيا وصلت تلك الفائدة فى فترة زمنية معينة إلى %80، لكنهم تداركوا الأمر، وعاد الاقتصاد التركى للنمو وبشكل أفضل.



المال: هل ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلبا على قرار الاستثمار؟



الوزير: المستثمر يعد دراسة الجدوى الاستثمارية الخاصة به، بناءا على فرضيات طويلة المدى، تراعى أى تغير يطرأ فى أسعار صرف العملات، والتضخم، والعائد، تتضمن أسوأ السيناريوهات، وآليات التعامل معها.



المال: ما مستهدفات الوزارة بشأن معدلات الصادرات خلال الفترة المقبلة؟



الوزير: المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق زيادة فى الصادرات غير البترولية، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، ليصل اجمالى الصادرات بنهاية العام الجارى الى ما بين 22 أو 23 مليار دولار.



ويساهم فى ذلك زيادة قاعدة المصدرين، فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقيام الوزارة بإنشاء هيئة تنمية الصادرات، ووضع إستراتيجية للصادرات فى كافة الاسواق بشكل عام، فضلا عن اخرى للاسواق الافريقية.



لكن لا بد من التأكيد على أن زيادة الصادرات مرتبطة بالتوسع الصناعى، وزيادة خطوط الإنتاج وعودة المصانع للعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، لتغطية السوق المحلية، والتوسع التصديرى.



المال: ما هى آخر المستجدات لتوفير تمويلات جديدة لدعم الصادرات ؟



الوزير: لدينا مفاوضات ولقاءات مستمرة مع مؤسسات تمويلية، مثل بنك التنمية السعودى، والإفريقى للاستيراد والتصدير، للحصول على ضمانات للصادرات، ولكن لا توجد تمويلات حاليا، فى حين أن حجم التمويلات التى أتاحها بنك تنمية الصادرات خلال العام الماضى بلغ 2.141 مليار جنيه.



المال: هل هناك مراجعة لمخصصات برنامج رد أعباء المصدرين؟ وكم يبلغ حجم المستحقات المتأخرة لدى الوزارة؟



الوزير: لا يوجد أى تغيير أو إضافة لقطاعات جديدة بالبرنامج، لا سيما أنه نجح بشكل كبير فى مساعدة الشركات على التواجد بقوة فى الأسواق الخارجية، وفيما يتعلق بحجم المستحقات المتأخرة، فهى لا تتجاوز ما هو مستحق عن 11 شهرًا فقط، وجار صرفها للشركات خلال الفترة الراهنة.



المال: هل تلقيتم عروضًا استثمارية جديدة من الشركات العالمية، فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية؟



الوزير: الاستثمار فى أى دولة يتطلب تفكيرًا عميقًا، وقرارات الاستثمار لا تتخذ ببساطة، رغم الحوافز العديدة التى أتاحتها مصر ضمن قانون الاستثمار الجديد، إلا أن من المهم تسهيل الإجراءات، لذلك فان تفعيل قانون التراخيص الصناعية وخلافه من أبرز آليات تحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن المميزات والتسهيلات الاخرى التى تتاح للشركات والمستثمريين.



وتوجد شركة صينية تدرس إنشاء مشروع ضخم بقطاع الغزل والنسيج، فى منطقة محور قناة السويس، باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.



المال: ما آخر تطورات العمل فى مشروع إنشاء المدينة الصناعية بالفيوم؟



الوزير: المشروع هدفه إنشاء مدينة صناعية متكاملة، وليس مجرد منطقة صناعية، على مساحة 33 مليون متر مربع، تشمل أماكن للسكن، ومدارس ومستشفيات، ويتولى مكتب فنى الدراسات الخاصة بالمشروع.



المال: ما هى اخر تطورات اقامة منطقتين صناعيتين روسية وبولندية فى محور قناة السويس ؟



الوزير: تجرى المفاوضات الخاصة بالمنطقة الصناعية البولندية منذ شهرين، وهى تتعلق أكثر بهيئة تنمية محور قناة السويس ولكنها تأخذ وقت فى عملية التفاوض والاتفاق.



وفيما يتعلق بمشروع المنطقة الروسية، فان تأخر تنفيذه يأتى نتيجة لاستمرار المفاوضات واصرار الجانب الروسى على الحصول على مزايا تفضيلة، ونحن نقوم بفلترة تلك الطلبات، ولن يتم اعطاء اى ميزة تفضيلية، ولايوجد أية علاقة بين إقامة المنطقة وبين مشروع محطة الضبعة النووى.



المال: الكثيرون يتحدثون عن وجود احباط لدى المصنعين.. ما رأيك فى هذا الشأن؟



الوزير: أنا متفائل للغاية، ومن الطبيعى أن يكون هناك إحباط، بالنظر على المدى القصير أو الوضع الحالى، لكن بالنظر على المدى الطويل، فان تحسن المؤشرات الاقتصادية يبشر بنتائج إيجابية مستقبلا.



الناس تريد نتائج سريعة، ومن المفترض أن الإجراءات التى تنفذها الحكومة حاليا، كان يجب تفعيلها منذ 30 عاما، ودون إلقاء اللوم على أحد،لا بد أن يعى الجميع أننا أصبحنا لا نمتلك ميزة "الوقت" وإمكانية الانتظار، لا بد من السير قدما فى برامج للإصلاح، وتحمل الدواء المر، المتمثل فى تكاليف إضافية يتحملها المنتج والمستهلك، وهو أمر لا مفر منه.



المال: هل هناك تطورات جديدة بشأن خريطة الفرص الاستثمارية ؟



الوزير: لأول مرة فى مصر، يتم اعداد خريطة استثمارية صناعية تفصيلية وشاملة كل المحافظات، تشمل الفرص الاستثمارية فى كل منطقة بكل محافظة، وانتهينا من 15 محافظة، منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية والقليوبية، وفى سبتمبر المقبل سننتهى من عرض الفرص المتاحة فى باقى المحافظات.



وفكرة الخريطة اعتمدت على المسح الشامل لكل منطقة صناعية، وتحديد العمالة والإنتاجية، والمدخلات، والمخرجات، وأماكن التسويق، ومواقع جلب المواد الخام اللازمة للإنتاج.



المال: ماذا بعد تحديد الفرص الاستثمارية؟



الوزير: عملنا "تشبيك" من الفرص الاستثمارية، على سبيل المثال، سيجد المستثمر فرصة بأحد المواقع المتاحة على الخريطة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان، وفى ذات الوقت سيجد معلومات متاحة ومحددة عن المصانع المنتجة للمخلفات، ونوعياتها، وتوصيلها، ببعضها البعض، وجارى حاليا تكرار نفس السيناريو فى السادس من أكتوبر.



كما وضعنا فى الاعتبار تحديث تلك الخرائط والبيانات والمعلومات بشكل دورى، والوزارات تقوم حاليا بعمل الخرائط الخاصة بها، لضمها فى خريطة واحدة للاستثمار القومى.



المال: كم عدد التراخيص الصناعية التى تم إصدارها منذ منذ إصدار القانون الجديد؟



الوزير: هيئة التنمية الصناعية ممثلة لوزارة التجارة والصناعة، أصدرت 1927 تصريحًا، منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية الشهر الماضى.



المال: ما الجديد بشأن تطوير عمل شركات قطاع الأعمال العام؟



الوزير: مستمرون فى التنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام، والجهات الأخرى فى هذا الشان.



خطوط الإنتاج التى تمتلكها «النصر للسيارات»، على سبيل المثال، حاليا لا تصلح، لكنها تمتلك إمكانات أخرى، مثل المخازن والبنية التحتية والعمالة وغيرها، لذلك هناك مفاوضات، ومناقشات حالية مع شركات اجنبية، لبدء التصنيع داخل «النصر»، إما من خلال خط إنتاج تابع لها، أو من خلال الدخول فى شراكة.



المال: ما الهدف من القرارات الاخيرة الخاصة بالمجالس التصديرية والمناطق الصناعية؟



الوزير: تعديل القانون رقم 155 لعام 2002، الخاص بتنمية التصدير، يستهدف تعظيم دور المجالس، لتقوم بدور أكثر فاعلية، فى تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات.



التعديل حاليًا فى مجلس النواب، وبموجبه يكون للمجالس الشخصية الاعتبارية الخاصة، ما يمكنها من إنشاء شركات للترويج، والتسويق،، والمساهمة فى إقامة مناطق لوجيستية، لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.



المال: وماذا عن المناطق الصناعية؟



الوزير: موافقة مجلس الوزراء على السماح لهيئة التنمية الصناعية بإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، التى تجرى تنميتها، وتقديم التدريب اللازم، تكفى ولا يحتاج الأمر إلى موافقة من مجلس النواب.



وهدف القرار إدارة المناطق الصناعية، وصيانتها، ومتابعة أداء وتطوير البنية التحتية فيها، بعد تسليمها للمستثمرين، والعمل بها، ولا يوجد أى مانع من إدخال القطاع الخاص فى تلك العملية بالتعاون مع الوزارة.