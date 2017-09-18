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نقل وملاحة
رئيس ميناء دمياط يزور ألمانيا
الإثنين 18 سبتمبر 2017 11:48 ص
رئيس ميناء دمياط
أخر الأخبار
رئيس ميناء دمياط
محمود محسن
توجه اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط إلي ألمانيا، بدعوة من شركة VOITH، لمعاينة مصانع الشركة وخط إنتاجها المتميز بالتقنية الحديثة في بناء اللنشات المخصصة للإرشاد ومكافحة التلوث البحري، وللوقوف علي قدرتها علي تدبير قطع الغيار والخدمات والصيانة الخاصة بأسطول قاطرات الميناء.
وصرح ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة الميناء، بأن صالح زار أيضا معمل ومحاكي القاطرات، حيث تم تنفيذ عدد من المناورات علي الحاسب الآلي للقاطرتين "مختار وإبراهيم" المملوكتين للميناء.
وأوضح أنه من المقرر أن يقوم صالح خلال وجوده بألمانيا بزيارة لميناء هامبورج لنقل أحدث نظم التشغيل بالميناء، وما توصل إليه من تطوير يمكن الاستفادة منه وتطبيقه بالموانئ المصرية، بالإضافة إلي مناقشة وبحث فرص التعاون بين الميناءين.
وأضاف الشيطي أن مخطط الزيارة يشمل أيضا عقد اجتماع مع الخط الملاحي "هاباج – لويد" أحد الشركاء الرئيسيين بالتحالف العالمي THE ALLIANCE وذلك لبحث ملف التسهيلات والخدمات التي يقدمها الميناء للخط.
وكان ميناء دمياط قد نجح مؤخرا في استعادة جذب هذا التحالف للتعامل معه، وتنظيم خدمات دورية للسفن التابعة له، بعد أن قدم له الميناء حزمة من المزايا التنافسية.
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