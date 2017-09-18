بيتا إيجيبت تسلم 40 منزلاً بالقرى الأكثر احتياجاً

بيتا إيجيبت

المال - خاص:



فى إطار مساهمتها المجتمعية، افتتحت شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً ببنى سويف، والذى تقوم بتنفيذه جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول الموقع مع الشركة ، بحضور المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف والذى قام بتسليم المنازل للأهالى .



وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بين " بيتا إيجيبت " و" الأورمان " فى يونيو الماضى بغرض تطوير 10 قرى بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه.



وأعرب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم الجديدة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور .



وأشار إلى تحقيق التناغم والتضافر بين جميع الجهود وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التنموية التي يقوم بها المجتمع المدني .



وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، أنه تمت إعادة إعمار 40 منزلا بالقرية الأولى، وهى الرمحى بمركز سمسطا ببنى سويف، وقد تم تأهيل المنازل بها من حالبناء وإنشاء الأسقف وتنفيذ أعمال الدهانات والواجهات وأرضيات سيراميك، مشيرا إلى أنه كان قد تم اعتماد الحالات رسمياً من الوحدة المحلية للقرية من واقع الكشف، والمعاينة من قبل الفريق المشكلات لمتابعة الأعمال ميدانيا من كل من الشركة والجمعية.



ولفت إلى انطلاق الأعمال بالقرية الأولى فى يوم الإثنين الموافق 12يونيو 2017 وقد تم الانتهاء من التنفيذ فى حوالى 3 أشهر .



وتابع : " حرصنا على تنفيذ منازل آدمية وعلى مستوى مميز من التشطيب، والبناء لضمان الحياة الكريمة والصحية لأهالينا بقرى الصعيد، والتأكيد على المشاركة الإيجابية لرجال الأعمال المصريين ودورهم فى المسئولية المجتمعية " .



وأوضح أنه سيتم تقييم المرحلة الأولى ومدى نجاحها وملائماتها مع الأولويات العاجلة للقرى المستهدفة، وذلك قبل البدء فى المرحلة الثانية، مشيرا إلى الحرص على تلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين بالمحافظة، والتى قد تشمل أعمال أخرى منها مشروعات تنموية، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى ورفع مستوى المعيشة لهم وزيادة الإنتاجية وتنمية الموارد بتلك القرى .



ولفت إلى أن دراسة التجربة ستحدد أيضا هل سيتم استكمال أعمال التنمية بالقرية ذاتها أم تنفيذ أعمال أخرى بقرى مستهدفة وفقا لترتيب الأولويات .



وأشار إلى أن البروتوكول الذى تم توقعيه مع جمعية الأورمان يستهدف إعادة بناء وتأهيل 300 منزل بـ 8 قرى ويتولى الطرفان الإشراف على تنفيذ الأعمال ومتابعتها والتأكد من رضاء المواطنين .



وقال حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، أن شركة "بيتا إيجيبت" تعد ثالث أكبر مساهم مع الأورمان فى تاريخها لتطوير المنازل الأكثر احتياجا، إذ يتم تنفيذ مشروعات بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بقيمة 100 مليون جنيه ومع إحدى الشركات الكبرى بـ 50 مليون جنيه، وأخيراً مع "بيتا إيجيبت" بـ10 ملايين جنيه.



وأشار إلى أن مساهمة "بيتا إيجيبت" أكسبت الجمعية العديد من الخبرات، وخاصة في مجال الهندسة والإنشاءات باعتبار الشركة إحدى شركات التطوير العقاري ذات الخبرات العاملة في السوق منذ سنوات طويلة، لافتا إلى الحرص على تنفيذ مبانى صحية جيدة التهوية لأهالى القرية.

