عمرو المنير: تعديل تشريعي لتبسيط الإقرارات الضريبية

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

المال ـ خاص:



كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن عزم وزارة المالية التقدم بتعديل تشريعي لتبسيط الإقرارات الضريبية وكشف أيضاً عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ماجد الفطيم، إحدى الشركات العاملة بقطاع مراكز التسوق والترفيه، يقضى بخصم ضريبة الملاهى المستحقة على تذاكر حفلات السينمات التابعة للشركة، بمجرد حجز التذكرة بشكل إلكترونى.



وفى حوار مع «المال»، أكد المنير أن توقيع هذا البروتوكول يعد مرحلة تجريبية من المستهدف تعميمها فى تحصيل ضريبة الملاهى على المسارح والسينمات، وقد بدأت وزارة المالية تجربتها فى الربط الإلكترونى مع سينمات الفطيم، لأن الشركة المالكة لها تعمل بنظام مميكن لحجز التذاكر.



يشار إلى أن شركة ماجد الفطيم افتتحت العام الماضى سينما «فوكس» بمول مصر فى مدينة 6 أكتوبر، والتى تضم 21 شاشة عرض سينمائى.



وتفرض ضريبة الملاهى على جمهور المسارح وغيرها من محال المشاهدة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض الترفيهية والحفلات، بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.



ويخضع لتلك الضريبة تذاكر الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات وكل الاماكن التى يقدم بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو حفلات راقصة ومختلف العروض الترفيهية الأخرى وحفلات الشاى المصحوبة بموسيقى.



وقال المنير إن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الملاهى، تم تعديلها لتسمح باستخدام الوسائل التكنولوجية فى التحصيل، مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق هذه الطريقة فى الحفلات التى تقام بقرى الساحل الشمالى، لعدم توافر مقار لحجز تذاكرها.



وأكد نائب الوزير أنه بصدد إعادة النظر فى ضرائب الملاهى بشكل كامل، سواء من حيث إجراءات التحصيل أو توريد الضريبة، بهدف تعظيم الاستفادة منها.



وكشف المنير أن وزارته بصدد إحالة 4 تشريعات ضريبية إلى البرلمان فى دورة انعقاده المقبلة التى تبدأ شهر أكتوبر المقبل، تتضمن قوانين الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديلات إنهاء المنازعات الضريبية، تبسيط الإقرار الضريبى.



وأوضح أنه يستهدف تحقيق هدفين من خلال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الأول فصل الإجراءات عن البنود الموضوعية فى قوانين الضرائب، اتساقا مع المعايير الدولية، فضلا عما سيسفر عنه تطبيق هذا القانون من تسهيل فى الإجراءات مما سيجذب المستثمرين ويحسن مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتقارير الدولية، وعلى رأسها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى.



وقال المنير: قانون الإجراءات الضريبية الموحد هو جزء من الإصلاح الضريبى التشريعى الذى بدأ بقانون الضريبة على القيمة المضافة، البديل عن قانون ضريبة المبيعات، كما أن هذا الإصلاح يشمل إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل بالكامل، لأن التعديلات الكثيرة التى دخلت عليه أخرجته من فلسفته.



ولفت إلى أن صدور هذا التشريع، يمثل جزءًا أساسيًا من مشروع دمج مصلحتى الضرائب «الدخل والمضافة»، وهو المشروع القومى الذى تبنته الوزارة منذ سنوات وواجهت عقبات أساسية فيه بسبب تشعب إجراءات الضريبتين.



وأشار إلى أن صدور هذا التشريع سيسهل عملية إعادة النظر فيما يتبقى من مواد موضوعية بقانون ضريبة الدخل، لأن نحو ثلثى بنود القانون الحالى إجرائية.



وكشف نائب الوزير عن بعض ملامح مشروع القانون، موضحا أنه يتضمن بابًا لحقوق والتزامات الممولين، وآخر لربط الضريبة، وثالث لتنظيم الإدارة الضريبية، مؤكدًا أنه باب مهم جدًا، حيث يضع إطارا تنظيميا لتطوير الإدارة الضريبية، بدءا من كيفية تعيين الموظفين، ومأمورى الضرائب، والترقيات، والمعاملة المالية، وطريقة ندبهم، والخدمات المتاحة لهم، والضمانات القانونية لهم، وسيشمل هذا الباب أيضا فصلا عن «المجلس الأعلى للضرائب»، لأن الشكل الحالى المنصوص عليه فى قانون ضريبة الدخل لا يحقق الهدف من إنشائه.



يشار إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعمول به حاليا، تضمن بابًا عن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ووظيفته، لكنه لم يتشكل حتى اللحظة.



من جهة أخرى، قال المنير إنه يستهدف أيضا إحالة تعديل تشريعى على قانون إنهاء المنازعات الضريبية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لمد مهلة عمل القانون عامًا آخر، بعد انتهاء مهلته فى سبتمبر الحالى.



وأضاف أن هذا القانون صدر فعليا فى سبتمبر من العام الماضى، لكنه لم يبدأ عمله فعليًا إلا مطلع يناير 2017، بسبب تحديات تشكيل اللجان المشرفة عليه.



ويشرف على تطبيق هذا القانون حاليا 25 لجنة، 10 منها لضرائب المبيعات والقيمة المضافة، والباقى لإنهاء المنازعات الخاصة بضريبة الدخل.



وأكد المنير أن الوزارة تلقت طلبات من المحاسبين بمد العمل بالقانون، وكذلك بتوسيع نشاطه ليمتد إلى إنهاء منازعات الضريبة العقارية أيضا.



وكشف أنه يستهدف أيضا عرض تعديل تشريعى على البرلمان، يقضى بتسهيل وتبسيط الإقرار الضريبى، ومن المقترح أن يشمل تقديم الإقرار الضريبى على مرحلتين تكون المرحلة الأولى فور انتهاء الفترة الضريبية بتقديم إقرار مبسط، تليها مرحلة أخرى بتقديم الإقرار التفصيلى، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتقنين أوضاعهم وصياغة الإقرار الضريبى بالشكل المقبول.



ويضم الإقرار الضريبى نحو 48 صفحة، تشمل العديد من الجداول والشروحات التى تستخدمها الإدارة الضريبية فى تقدير الضريبة المستحقة على الممولين.



وأكد المنير أنه سينتهى من النسخة قبل الأخيرة من قانون الجمارك الجديد خلال الشهر الحالى، تمهيدا لعرضها فى حوار مجتمعى على مجتمع الأعمال لإبداء الرأى فيه ثم إحالته إلى البرلمان فى دورته الحالية.



وبدأت وزارة المالية إعداد قانون الجمارك منذ عام 2010، لكنه لم يصدر حتى الآن لأسباب متعلقة بالأولويات التشريعية.



وأشار المنير إلى أن حزمة التشريعات التى ستتقدم بها وزارة المالية للبرلمان خلال الدورة المقبلة، تستهدف تيسير الإجراءات، بالتوازى مع استمرار تطوير الإدارة الضريبية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التشريعات، مثلما حدث مع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى نتج عنه زيادة فى الحصيلة الضريبية الخاصة بنحو 70 مليار جنيه عن الربط المستهدف.



يشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الماضى 2017/2016، استهدف تحصيل نحو 83.9 مليار جنيه كضريبة مبيعات.



وحول الضرائب الدولية، قال المنير إن وزارة المالية ستعرض على البرلمان فى الدورة المقبلة، الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف التى وقعتها مصر فى باريس بداية العام الحالى مع دول منظمة مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.



وأضاف أن تلك الاتفاقية هى أهم اتفاقية وقعتها مصر فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، وهى أيضا تسهم فى تقليل عدد الاتفاقيات الثنائية التى توقعها مصر مع دول أخرى لمحاربة الازدواج الضريبى ومنع التهرب.



وأكد أن باسكال ديسانتيمو، رئيس قسم الضرائب فى منظمة الـOECD، سيزور مصر الشهر المقبل، لبحث مجالات التعاون فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى، كما سيعرض مساعدات المنظمة الفنية فى المجال نفسه.



وانفردت «المال» فى مايو الماضى بنشر توقيع مصر الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف فى باريس، لتصبح أول دولة عربية توقع عليها بالأحرف الاولى، وتضم الاتفاقية حتى الأن دولتان عربيتان، هما: مصر والكويت، فضلا عن 65 دولة أجنبية.



وكشف المنير أن وزارته ستصدر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التعليمات التنفيذية الخاصة بتسعير المعاملات الدولية المسبق، وهو نظام معتمد فى الأنظمة الدولية المتطورة ضريبيا، يقضى بتسعير المعاملات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات بشكل مسبق ومتفق عليه، لأغراض الخضوع للضريبة.



وقال المنير إن الوزارة أنشأت وحدة لتسعير المعاملات الدولية بمصلحة الضرائب، ضمت نخبة من الخبراء فى المجال، بهدف حصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب الدولية.



وبدأت وزارة المالية تحديث التعليمات التنفيذية الإرشادية الخاصة بنظام تسعير المعاملات الدولية «السعر المحايد» العام الماضى، لتشمل نظاما للتسعير المسبق لتلك المعاملات، وهذا النظام الذى يتم تحديثه أصدرته الوزارة فى 2010، لكنها لم تنجح فى تطبيقه حتى الآن، وهو أيضا سيقضى على الخلافات التى تنشأ فى تسعير المعاملات الدولية بهدف حصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب.