وزير الإسكان: عقود مذكرات شرم الشيخ تخطت 350 مليار جنيه

مصطفى مدبولى 112233

❐ حصص الهيئة من مشروعات الشراكة تراوحت من 26 إلى %42

❐ 4 إلى 5 مليارات استثمارات المرحلة الأولى من العلمين الجديدة

❐ تنفيذ كورنيش بعرض 56 متر بالمنصورة الجديدة

❐ 6537 فدانا مطروحة بالشراكة حاليا أمام المطورين

❐ 137.807 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز لأراضى الإسكان الاجتماعى



بدور إبراهيم



بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تطبيق استراتيجية خاصة فى السنوات الأخيرة تستهدف توفير أراض استثمارية بآليات متنوعة؛ لتلبية احتياجات الشركات، كما تبنت محورا جديدا وهو الشراكة مع القطاع الخاص بغرض إيجاد عوائد مستمرة لهيئة المجتمعات مع تنفيذ مشروعات كبرى فى أسرع وقت دون تحميل الشركات عبء شراء الأراضى وسداد أقساطها إضافة إلى تشغيل المزيد من العمالة.



وحرصت الوزارة على توفير وحدات سكنية لشرائح وفئات متنوعة من المواطنين محدودى الدخل من خلال الإسكان الاجتماعى واستحداث الشريحة المميزة من محدودى الدخل أو المتوسطة من خلال سكن مصر، والمتوسطة والفوق متوسطة من خلال دار مصر، إضافة إلى المرحلة الأولى من سكن مصر، وتشمل 40 ألف وحدة، علاوة على القرعة الأكبر فى تاريخ هيئة المجتمعات للأراضى السكنية وتشمل 24 ألف قطعة أرض متنوعة، إضافة إلى 86 قطعة أرض استثمارية.



وفصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى حواره لـ«المال» خطة الوزارة خلال العام الجارى، والمستهدف من تلك الطروحات الكبرى مع شرح مستجدات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تم اطلاقها مؤخرا، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها والتى تهدف من خلالها إلى تحقيق مخطط التنمية العمرانية 2030، والى نص الحوار..



«المال»: للمرة الأولى تطرح الوزارة هذا الكم من الأراضى.. كيف ترى تلك الخطوة وما هو المستهدف منها؟



«الوزير»: السوق المصرية تتسم بطلب متزايد على الوحدات السكنية، وطوال الفترة الماضية رصدت الوزارة العديد من الطلبات من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وظهر جليا فى القرعة السكنية السابقة تنامى الطلبات من الأفراد على الأراضى، وتقدم أعداد تفوق القطع المطروحة بمراحل فى العديد من المدن، كما رصدت الوزارة طلبات من المستثمرين فى مناطق متعددة وبآليات متنوعة، ولبت كل ما سبق طرح عدد كبير من الأراضى بمختلف الآليات التى تحتاج إليها السوق، ما ساهم فى توظيف أكبر قدر من العمالة وتقليل معدلات البطالة.



وقد شهدت الفترة الماضية وجود طلبات متزايدة على وحدات الإسكان الاجتماعى، ومع التغيرات الأخيرة فى أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتكاليف التنفيذ، تبين عدم قدرة فئة جديدة من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بمساحات أكبر من 90 مترا من القطاع الخاص ما دفع الوزارة نحو تبنى مشروع جديد وهو سكن مصر.



«المال»: بالحديث عن الأراضى السكنية «القرعة».. هل حققت النتائج الأولية المرغوب من منها؟



«الوزير»: تم إغلاق باب الحجز للأراضى 29 أغسطس الماضى، والنتائج أشارت إلى أن عدد الكراسات المسحوبة للأراضى بلغ 237.077 ألف كراسة وقد قام 201.017 ألف مواطنا بدفع المقدمات، وكان قد تم طرح 12 ألفا و721 قطعة إسكان اجتماعى، وتم سحب 160.823 ألف كراسة، وقام 137.807 ألف مواطناً بدفع مقدمات الحجز، بينما تم طرح 7373 قطعة أرض إسكان متميز، وتم سحب 63.911 ألف كراسة لها وقام 54.652 ألف مواطنا بدفع مقدمات حجزها.



أما أراضى الإسكان الأكثر تميزا فقد تم طرح 3930 قطعة تم سحب 12.343 ألف كراسة ودفع 8558 مواطنا مقدمات الحجز، وسيتم إجراء قرعة علنية يدوية بحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، والمواطنين، وذلك لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز، أما الأراضى الأكثر تميزا فسيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن %50 من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.



«المال»: وبالنسبة للأراضى الاستثمارية؟



«الوزير»: لم يحن حتى الآن الموعد المحدد للتقدم بعروض إلا لقطع الأراضى المطروحة بنظام السعر المعلن والمزايدة والأولى عددها 59 قطعة، وتشير المؤشرات إلى تقدم أعداد مقبولة من الشركات فى مختلف المدن التى تم طرح الأراضى بها، وتتنوع مساحاتها بين 4.10 و402.5 فدان، ويتم تخصيصها للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد للمقدم والمقبولة فنياً، ويتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم والتى لا تقل عن %15 من إجمالى ثمن الأرض للمساحات من 4.35 فدان وحتى 20 فدانا، و%10 من إجمالى ثمن الأرض للمساحات من 21.17 فدان وحتى 402.5 فدان خلال شهر من إخطار الشركة بالتخصيص.



أما أراضى المظاريف المغلقة والبالغ عددها 14 قطعة، فإن الموعد المحدد لتقديم العروض من الشركات هو 19 سبتمبر، وسيتم فى اليوم ذاته بدء فتح المظاريف الفنية للشركات وتشمل أراضى بمساحات من 10 إلى 105 أفدنة بـ6 مدن وهى 6 أكتوبر، العبور، الشروق، مدينة الشيخ زايد وامتدادها، أسوان الجديدة، دمياط الجديدة، وتتسم جميع الأراضى بموقع مميز، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، وهناك 13 قطعة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.



«المال»: تستحوذ الآلية الأخيرة على اهتمام المطورين.. فهل ظهر ذلك فعليا فى جلسة الاستفسارات وما الفرص المتاحة بالطرح الحالي؟



«الوزير»: بالطبع، فقط شهدت جلسة الاستفسارات حضور ومشاركة عدد كبير من شركات التطوير العقارى، والهيئة لم تلجأ إلى طرح أراض جديدة للشراكة إلا بناء على الطلبات العديدة التى تقدم بها المستثمرون طوال العامين الماضيين، سواء كانوا مصريين أو عرب ما يعكس نجاح تلك الآلية، ومحور الشراكة انتهجته الهيئة مؤخراً؛ لضمان عوائد مستمرة لقطع الأراضى، وتم تعديل موعد تقديم العروض بالطرح الحالى ليصبح ابتداء من 8 أكتوبر إلى 12 من الشهر ذاته، نظراً لشدة الإقبال من الشركات، واستجابة للطلبات العديدة التى تم تقديمها لمد فترة تقديم العروض، ورغبة من الهيئة فى إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم.



وتبلغ إجمالى مساحة الأراضى المطروحة 6573 فدانا، وتشمل أراضى بمساحات كبرى، وتستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على أعلى عدد من المطــــروح بإجمـــــالى 6 قطــع بمســـاحات من 184 إلى 396 فدان، يليها مدينة الشيخ زايد القائمة بعدد 3 قطع بمساحات 410، 58.9، 205 فدان، ثم امتداد مدينة الشيخ زايد بإجمالى قطعتين بمساحات 1000، 500 فدان، ومدينة السادس من أكتوبر قطعة واحدة بمساحة 144 فدانا، وأخيرا جنوب مارينا بمساحات 2800 فدان.



«المال»: كيف تقيم التجربة فى المرحلة السابقة وتحديدا للمشروعات التى تم طرحها بمؤتمر شرم الشيخ 2015؟



«الوزير»: يكفى أن أغلب مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الشركات حولت إلى عقود نهائية، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات منها على أرض الواقع، وتتخطى إجمالى استثمارات تلك المشروعات 350 مليار جنيه، وآخر المذكرات التى تم توقيع عقدها كانت الشهر الجارى، مع شركة بالم هيلز للتعمير لمشروع واحة أكتوبر بجنوب مدينة 6 أكتوبر على مساحة 3000 فدان، وتبلغ حصة الهيئة من إجمالى إيرادات المشروع %26، ويوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل وتبلغ استثماراته المبدئية 150 مليار جنيه.



كما وقعت «الإسكان» عقدين مع تحالف ماونتن فيو سيسبان، الأول ماونتن فيو أى سيتى باستثمارات مبدئية حوالى 50 مليار جنيه ويوفر ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل وحصة الوزارة من إيرادات المشروع %40، والثانى مشروع ماونتن فيو أى سيتى أكتوبر، وتبلغ استثماراته المبدئيــة 50 مليــــــار جنيه وحصــــة الهيئــــة %28 ويقـــع المشــــروعان على 500 فدان، وعقــد مع بالم هيلز للتعمير لتنفيذ مشروع مجتمع عمرانى على 500 فدان ويوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل، وتبلغ حصة الوزارة من إيرادات المشروع %42 وباستثمارات حوالى 50 مليار، وعقد تطوير مدينة الشمس مع تحالف شركات عربية وتقع على 557 فدانا بأكتوبر وتقدر استثمارات المشروع المبدئية بـ50 مليار جنيه، وبالنظر إلى تلك المشروعات نجد أنها توفر فرص عمل لما يقرب من مليون مواطن أو أكثر.



«المال»: وبالنسبة لوحدات سكن مصر.. كيف ترى مؤشرات المشروع حتى الآن؟



«الوزير»: هناك طلب مستمر على سحب كراسات شروط 40 ألف وحدة المعروضة، بما يمنح مؤشرات على نجاح المشروع وتلبيته جزء من احتياجات المواطنين، وتم مؤخرا تلقى استمارات ومقدمات الحجز، ويستمر التقديم حتى 5 أكتوبر المقبل وتضم المرحلة الأولى مدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة.



«المال»: نود معرفة آخر مستجدات مدينة العلمين الجديدة؟



«الوزير»: سيتم بدء تنفيذ الأبراج السكنية بالمدينة بداية الشهر المقبل، وتشمل 15 برجا، وجار أعمال تشطيب 1920 وحدة إسكان متميز بتكلفة 300 مليون جنيه، توفر 8000 فرصة عمل، وتم تنفيذ 600 متر من الممشى السياحى للمدينة، وجار إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب فى اليوم، كما تم البدء فى البنية الأساسية للمدينة، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وهى 110 كم طرق، و100 كم شبكات تغذية للمياه، و83 كم شبكات صرف صحى، و153 كم شبكات رى، و123 كم لصرف مياه الأمطار، و580 كم شبكات كهرباء.



وتوفر مشروعات البنية الأساسية 2200 فرصة عمل، ليصبح إجمالى فرص العمل التى توفرها مشروعات المدينة حتى الآن 10 آلاف و200 فرصة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 50 ألف فدان، وتحظى بموقع متميز على البحر المتوسط، وواجهة شاطئية 14 كم والكورنيش بطول الواجهة متاحا لكل المصريين وتعادل مساحته كورنيش الإسكندرية، والممشى السياحى يبلغ عرضه من 35-30 مترا، وبه ساحات للدراجات ونافورات مياه وأماكن خضراء، وطريق الكورنيش للسيارات 5 حارات فى كل اتجاه وعدد السكان المستهدف بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة، وتوفر حوالى 140 ألف فرصة عمل.



«المال»: وبالنسبة لمدينة المنصورة الجديدة؟



«الوزير»: تم وضع حجر الأساس لها مؤخرا بعد أيام من صدور القرار الجمهورى بإنشائها، وتقع على مساحة 5104.46 فدان، ويتم تخصيص %15 من فائض مبيعات مشروعات التنمية بتلك المدينة لصالح محافظة الدقهلية، وذلك وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة، وتتمتع المدينة بنحو 14 كيلو مترا على البحر المتوسط، ويبلغ إجمالى السكان المتوقع 680 ألف نسمة، وإجمالى عدد الوحدات السكنية على مستوى المدينة 158 ألف وحدة، وتتضمن إسكانا سياحيا ومتوسطا واجتماعيا وفيلات، كما سيتم تنفيذ كورنيش للمدينة بعرض 56 مترا.



«المال»: ومتى سيتم طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة؟



«الوزير»: قريبا سيتم طرح أول وحدات الحى السكنى الأول، ويضم 25 ألف وحدة على أعلى مستوى من التشيبطات والخدمات وغيرها، كما تم مؤخرا توقيع عقد القطار المكهرب مع الصين فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف الربط بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة شرق القاهرة، ومحافظة الشرقية، على أن يبدأ التشغيل عام 2020 طبقا لما أعلن عنه وزير النقل ويخدم القادمين من القاهرة الكبرى والشرقية إلى المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة، وهى العاصمة الإدارية الجديدة والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة والشروق وبدر والروبيكى للجلود والعاشر من رمضان.



وبالحديث عن العاصمة يجرى تنفيذ مشروعات عديدة منها مشروعات البنية الأساسية، وتشمل 96 كم طرق و80 كم شبكات تغذية بالمياه و300 كيلو متر شبكات صرف صحى وصرف أمطار و170 كيلو رى وتعمل بالمشروع 17 شركة مقاولات توفر 85 ألف فرصة عمل، وتضم العاصمة 20 حيا سكنيا متكاملا، منها 8 أحياء بالمرحلة الأولى.



المال: وما المدن الأخرى التى تعتزم الهيئة إطلاقها ضمن مخطط التنمية العمرانية؟



«الوزير»: هناك توسعات بمدن تم إطلاقها منها امتداد مدينة الشيخ زايد، وتم طرح مساحة 1500 فدان للشراكة مع القطاع الخاص، ويجرى الإعداد لتنفيذ 8 آلاف وحدة فى «دار مصر»، كما تم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعى ومتميز وعمرانى، ويجرى تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، وكذلك بمدينة غرب قنا، كما تم الانتهاء من المرحلة العاجلة من مدينة توشكى الجديدة بمساحة 105 أفدنة.



ويجرى إعداد المخططات التفصيلية لمدينة الإسكندرية الجديدة، كما بدأ العمل فى مدينة شرق بورسعيد، وهى بمساحة 16 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف بها 810 آلاف نسمة، وتوفر حوالى 210 آلاف فرصة عمل، ويبلغ طول الشاطئ المباشر على البحر المتوسط 11 كم، والواجهات التى تطل على البحر والبحيرات والجزر حوالى 51 كم طولى، ويجرى تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى جنوب شرق المدينة، وتنفيذ المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعى بتكلفة 415 مليون جنيه، وخط مياه إنشائى لتغذية المدينة، وتم البدء فى محطة تحلية مياه البحر، ومشروعات البنية الأساسية وتوفر 17 ألف فرصة عمل.



«المال»: وهل رصدت الهيئة مؤخرا طلبات من مستثمرين على أراض بالمجتمعات الجديدة؟



«الوزير»: هناك طلبات عديدة من مستثمرين محليين وعرب للحصول على أراض بمدن كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، يستحوذ أيضاً امتداد زايد على اهتمامات المستثمرين، ويتم دراسة الطبات.



«المال»: ما خطة الوزارة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى العام المالى الجارى؟



«الوزير»: جار تنفيذ 200 مشروع بتكلفة إجمالية 16 مليارا و695 مليون جنيه و33 لمياه الشرب، بطاقة إنتاجية 619.6 ألف متر مكعب فى اليوم، وبتكلفة 5 مليارات و633 مليون جنيه، و35 مشروعاً للصرف الصحى بالمدن بطاقة استيعابية 726 ألف متر مكعب فى اليوم، وبتكلفة 5 مليارات و44 مليون جنيه، و132 مشروعاً للصرف الصحى بالقرى بتكلفة إجمالية 6 مليارات و18 مليون جنيه.



وتتركز أغلب مشروعات القرى بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية وأسيوط، وذلك ضمن المشروع القومى للصرف الصحى للقرى بمختلف محافظات الجمهورية..



«المال»: هل هناك تيسيرات يتم دراستها حاليا للمستثمرين والمواطنين؟



«الوزير»: تمنح الهيئة دائما تيسرات للمستثمرين والمواطنين بغرض دفع الأعمال والاستثمارات، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية ومؤخرا وافق مجلس إدارة الهيئة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل أو البيع من المخصص له للغير على الأراضى والعقارات التابعة للهيئة بنسبة %50 من كافة النسب الواردة بالقرار 414 لسنة 2010، كما تم منح تيسيرات للمواطنين المُخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال وقطع أراض سكنية صغيرة بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقاً لنسب السداد.



ويتم الإعفاء من كامل الغرامات حالة سداد المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء بنسبة %70، فى حالة سداد نسبة %75 من المتأخرات المالية المستحقة، بنسبة %45، فى حالة سداد نسبة %50 من المتأخرات، بنسبة %20، فى حالة سداد %25 من المتأخرات المالية المستحقة، وذلك حتى نهاية 2016.