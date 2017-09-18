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بورصة وشركات
برلماني: إعادة إنتاج الشركة المصرية للنشا للمادة اللاصقة
الإثنين 18 سبتمبر 2017 10:49 ص
برلماني
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برلماني
ياسمين فواز
كشف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن استجابة وزارة قطاع الأعمال برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، والشركة المصرية للنشا، لما تقدم به، بشأن توقف إنتاج الشركة المصرية للنشا والخميرة للمادة اللاصقة لعدم توافر كسر الأرز، والتي تدخل في صناعات الغزل والنسيج والورق واللجوء للاستيراد من الخارج، حيث أنه تمت السيطرة على الأزمة الخاصة بالشركة وإعادة إنتاج المواد اللاصقة التي تدخل في تلك الصناعات.
وأكد فؤاد أن الشركة توقفت عن الإنتاج نتيجة ندرة المادة الخام اللاصقة التي تعتمد عليها الصناعات في الشركة، وأدى ذلك إلى اللجوء إلى الإستيراد من الخارج ومن ثم تحمل تكلفة إضافية نتيجة العملة الصعبة، مضيفا أنه بعد ما تقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال للنظر في تلك الأزمة،كما طالبت لجنة الصناعة بالبرلمان بإعادة هيكلة الشركة المصرية للنشا لإعادة تشغيلها.
وأشاد فؤاد باستجابة الدولة والتحرك للسيطرة على الأزمة المالية التي كانت تمر بها الشركة المصرية للنشا، وعدم قدرتها على إنتاج المادة الخام اللاصقة، وتم إعادة إنتاجها من جديد، وحماية الدولة من إهدار المال العام نتيجة عدم كفاية الموارد اللازمة للإنتاج، وإتجاه المصنعين للإستيراد من الخارج مما يمثل سبباً رئيسياً في زيادة الأسعار والضغط على السوق المحلي.
وأعرب فؤاد عن شكره لاستجابة الدولة، ممثلة في كافة الأطراف التي قامت بالتعامل مع تلك الأزمة وحماية الشركات المصرية من توقف طاقتها الإنتاجية، وحماية المال العام من الإهدار.
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