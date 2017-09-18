المصرية للاتصالات تتأهب لإطلاق أول مكالمة محمول

أحمد البحيرى العضو المنتدب وارئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات

أحمد البحيرى: خطة للربط مع 800 مشغل للتجوال الدولى



المال ـ خاص



أنتهت الشركة المصرية للاتصالات من تنفيذ الاستعدادات الفنية النهائية لتقديم خدمات المحمول، وتحولها لمشغل خدمات اتصالات متكامل.



وقال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن أولى هذه الاستعدادات كانت تطوير وتحديث منظومة خدمة العملاء من خلال توظيف أفضل الخبرات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية بإدارات المبيعات والشئون التجارية للتعامل مع خدمات المحمول الجديدة.



وأوضح البحيرى فى تصريحات لـ " المال " أن الشركة قامت أيضا بتعديل هيكل إدارة الشئون التجارية مما يعزز الاستفادة من دور قطاع المبيعات الاقليمية فى خدمة العميل المصرى، كما تم أيضا وضع مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة الخدمة يوميا من خلال أنظمة إلكترونية، واستطلاعات رأى دورية تتم بواسطة شركات بحوث تسويقية متخصصة.



وأكد رئيس الشركة أن الاستعدادات شملت أيضا إعادة هيكلة مراكز الاتصال بهدف خفض زمن الاستجابة لمكالمات العملاء وكذلك سرعة إنجازها، بجانب استحداث قنوات خدمة العملاء وضمان تنوعها بين الاتصالات الصوتية ورسائل البريد الألكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى بغرض منحهم مرونة كبيرة فى اختيار الوسيلة المفضلة لديهم.



وبحسب النتائج المالية المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى، ارتفعت إيراداتها بـ2.468.481 مليار جنيه لتسجل 8.827.789 مليار جنيه مقارنة بـ 6.359.308 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2016.



كما زادت أيضا صافى ارباح الشركة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.



وفى سياق متصل، كشف عن اعتزام المصرية للاتصالات تقديم خدمات التجوال الدولى للمشتركين بعد تقديم خدمات المحمول مع أكثر من 800 شبكة اتصالات عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.



وأضاف أن المصرية للاتصالات تتفاوض أيضا من أكثر من شركة لابرام اتفاقيات تجارية ثنائية والنواقل الدولية فى الدول الأكثر استخداما لعملائها وذلك لإضافة خدمات قيمة مضافة جديدة عالية الجودة.



وتعد المصرية أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وتم سداد 5.2 مليار جنيه منها، مع تقسيط المتبقى والبالغ 1.8 مليار جنيه على 4 سنوات، علما بأنها سددت القسط الأول بقيمة 235 مليون جنيه و26 مليون دولار منذ أيام.



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى بأكواد 0155 فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى، يليها باقى محافظات الجمهورية وذلك لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.



وتعاقدت الشركة منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».، وحصلوا فعليا على أكواد من جهاز تنظيم الاتصالات وفى انتظار إشارة البدء.