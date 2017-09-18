الأهلي يسعى لجمع مليار جنيه عبر صندوق استثمار إقليمي

البنك الأهلي المصري001

محمد سالم وأمنية إبراهيم:



قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يستهدف جمع نحو مليار جنيه (قرابة 56 مليون دولار) من خلال صندوق استثمار إقليمى قام بإطلاقه مؤخرًا عبر مؤسسة تابعة له فى مركز دبى المالىDIFC، يعتمد بشكل أساسى على مدخرات المصريين العاملين بالخارج، مع فتح المجال لجميع المستثمرين، والمؤسسات المالية للاكتتاب فى وثائق الصندوق.



وأضاف فى حوار مع «المال» أن رأسمال الصندوق الحالى يتخطى 200 مليون جنيه وهى مرحلة مبدئية، بينما سيتم العمل على الوصول الى قرابة مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى 2017 – 2018، مشيرا إلى أنه يستهدف الاستثمار فى سوق المال بمصر، ويتم العمل حالياً على تسويقه وجذب مستثمرين فى بعض الدول العربية، ودول الخليج.



من ناحية أخرى كشف رئيس البنك الأهلى عن الحصول على موافقة السلطات النقدية فى الصين على منح بمدينة شنغهاى الحق فى التعامل بالعملة المحلية (اليوان) الى جانب العملات الأجنبية، ومتوقع الانتهاء من الحصول على تراخيص التحول قبل نهاية ديسمبر المقبل.