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عقـــارات
العاصمة الإدارية تطالب المجتمعات العمرانية بثمن أراضي الحي الأول
الإثنين 18 سبتمبر 2017 10:26 ص
العاصمة الإدارية الجديدة
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العاصمة الإدارية الجديدة
بدور إبراهيم:
تعكف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حاليا على تسعير أراضى "الحى السكنى الأول"، الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة ويضم 25 ألف وحدة سكنية، وسبق وأعلنت الأخيرة عن فتح باب الحجز أمام المواطنين بعد إجازة عيد الأضحى.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه جار تسعير الأراضى الآن، تمهيدا لمطالبة «الهيئة» بسداد ثمنها باعتبارها مطورا عقاريا.
وعلمت «المال» أن هيئة المجتمعات تدرس حاليا الأسعار السوقية، لإعادة تسعير الوحدات، التى ستتضمن سعر الأرض، على عكس الوحدات التى تنفذها بمشروعاتها الحالية، مثل «دار مصر» و«سكن مصر».
وتبلغ مساحة الحى السكنى الأول 1000 فدان، و كان د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، قد أعلن عن طرح أولى الوحدات بالحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة على المواطنين للحجز بعد عيد الأضحى.
وكشف «عابدين» عن تجهيز شركة العاصمة مرحلة جديدة من الأراضى الاستثمارية، تشمل 5000 فدان للطرح على المستثمرين، مشيرا إلى امتلاكه قائمة انتظار تشمل العديد من شركات التطوير العقارى المحلية والأجنبية.
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العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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