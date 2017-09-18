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طاقة
وزير البترول : ندرس إقامة مشروعات جديدة تزيد من العوائد الاقتصادية
الإثنين 18 سبتمبر 2017 10:16 ص
وزير البترول
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وزير البترول
خاص
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن قطاع البترول يدرس حالياً إقامة عدة مشروعات جديدة فى صناعة البتروكيماويات تزيد من العوائد الاقتصادية للدولة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2016/2017 بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس والمحاسب محمود حنفى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار إلى أن افتتاح القيادة السياسية لمشروعى ايثيدكو وتوسعات موبكو خلال عام 2016 يأتى بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين فى هذا المجال الحيوى ودعماً قوياً لقطاع البترول لتوفير فرص استثمارية واعدة فى صناعة البتروكيماويات.
وشدد على أهمية استمرار الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية وربط منظومة البحث العلمى بالتطبيق الصناعى فى إطار تطوير تلك الصناعة الواعدة وتنميتها.
وأشار الوزير إلى أن تحسين وتطوير أداء منظومة إنتاج البتروكيماويات المصرية أحد المحاور الهامة فى مشروع تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ولذا فإن قطاع البترول يعمل على عدد من المشروعات البتروكيماوية الجديدة فى السويس ودمياط والإسكندرية، كما ينفذ عدد من مشروعات تطوير وزيادة القدرات فى عدد من المشروعات القائمة سواء لزيادة الإنتاج أو ضبط منظومة الأداء فيما يخص السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تهيئة المناخ الآمن والحفاظ على سلامة العاملين واعتبارها أولوية قصوى نظراً لأهميتها وانعكاسها على زيادة معدلات الإنتاج الذى يعد الهدف والركيزة الأساسية لأى عملية إنتاجية.
وأشار إلى الاستمرار في توفير التدريب الملائم للعاملين ورفع كفاءتهم من أجل اكتمال المنظومة.
وطالب باتخاذ خطوات أسرع نحو تنفيذ المشروعات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغازات الطبيعية والتي ستشهد طفرة في انتاجها خلال السنوات القادمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الشركة خلال العام حيث تعمل من خلال 3 محاور رئيسية وهي استكمال المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم القيمة المضافة بالإضافة إلى تطوير وتحديث وتحسين أداء المشروعات القائمة فضلاً عن اجراء دراسات للمشروعات المستقبلية.
وتم استعراض مشروعى مجمع إيثيدكو وتوسعات مجمع موبكو للأسمدة اللذان تم افتتاحهما مؤخراً حيث أثريا صناعة البتروكيماويات بإنتاج مضاف وتقنيات حديثة وساهما في زيادة إجمالى إيرادات صناعة البتروكيماويات والتي سجلت مليار و141 مليون جنيه بزيادة قدرها 646 مليون جنيه عن العام الماضى نتيجة زيادة كمية المبيعات.
كما تم استعراض الخطوات التى اتخذت فى المشروعات الجارية والمستقبلية والتى من أهمها المشروع الجارى دراسته بالتعاون مع هيئة البترول لإنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالسويس ومشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بموقع شركة سيدبك بالأسكندرية وكذلك مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بالتعاون مع شركة السويس للخدمات البترولية بأرض الشركة القابضة بدمياط، وجارى حالياً استكمال أعمال التصميمات الهندسية لإنشاء رصيف بحرى وتسهيلات الشحن والتخزين بميناء دمياط بتكلفة استثمارية حوالى 160 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله فى الربع الثالث من عام 2020 وهو ما يسهم في تعظيم صادرات شركة موبكو من اليوريا والأمونيا وينعكس بدوره على الاقتصاد الوطنى.
كما تقوم الشركة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث بتنفيذ مشروع بشركة البتروكيماويات المصرية يهدف إلى انتاج نوعيات جديدة عالية الجودة من مستحلبات الستيرين والتي تدخل في تطبيقات صناعية متعددة كصناعة الطلاء والنسيج والورق.
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