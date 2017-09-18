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سيـــاســة
السيسي يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة غدا.. عناوين اليوم
الإثنين 18 سبتمبر 2017 09:08 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر.
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