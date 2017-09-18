السيسي يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة غدا.. عناوين اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر.



أخبار مصر



– التعليم بالبرلمان: لن نوافق على تعديل الثانوية العامة إلا بما يخدم مصلحة الطلاب

– عودة “باتا” .. بعد 30 عاماً من الإهمال



الأهرام



– السيسي يلقي كلمته أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة غدا



– التعليم بالبرلمان: لن نوافق على تعديل الثانوية العامة إلا بما يخدم مصلحة الطلاب



– الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام فى نيويورك



– ٢٢ شركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية



– رئيس مجلس الوزراء يشيد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف القطاعات



– الأزهر: منحة لإعداد محفظى القرآن الكريم



– القوات الجوية المصرية تشارك فى معرض أثينا الدولى للطيران



– خبراء «سد النهضة» يختتمون اليوم جلسات اجتماعهم بالسودان



– كوبر يعود اليوم إلى القاهرة بعد حضور حفل زواج ابنته



الجمهورية



– قمة مصرية ــ أمريكية .. ولقاءات ثنائية مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار



– “التعليم”: لا إلغاء لإجازة السبت .. والانتهاء من طباعة 98% من الكتب



– 3 آلاف مهندس وعامل يسابقون الزمن لسرعة الإنجاز



– استمرار فعاليات المناورة بقاعدة محمد نجيب



– وزير الداخلية يتحمل تكاليف عملية جراحية لطفل مصاب بعيب خلقي في القلب



– مذكرة للنائب العام لسحب الأوسمة والنياشين من “مرسي”



– عودة “باتا” .. بعد 30 عاماً من الإهمال



– كشف حساب لرؤساء البنوك قبل التغيير بأسبوع



– “مهاترات ومشاكل وانسحابات” في مهرجان السينما