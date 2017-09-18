درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى





القاهرة 24 33





وسط الدلتا 24 33







الإسكندرية 25 30







بلطيم 23 30







مطرح 21 30







السلوم 18 31







سيوة 21 34







بورسعيد 24 31







دمياط 24 30







العريش 23 32







رفح 22 31







الإسماعيلية 21 34







السويس 22 34







رأس سدر 23 34







نخل 19 32







نويبع 27 34







طابا 21 33







كارتين 16 33







الطور 25 32







شرم الشيخ 27 35







الغردقة 25 36







مرسى علم 25 33







الفيوم 25 33







بنى سويف 21 33







المنيا 21 34







أسيوط 21 34







سوهاج 22 35







قنا 23 36







الأقصر 23 36







أسوان 25 38







أبو سمبل 24 37







الوادى الجديد 21 35







شلاتين 25 37







أبو رماد 24 36







رأس حدربة 23 35







حلايب 23 34