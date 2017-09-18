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اقتصاد وأسواق
أمن مطروح يحبط تسلل 83 شخصا بينهم سودانيين إلى ليبيا
الإثنين 18 سبتمبر 2017 01:11 ص
قوات حرس الحدود
أخر الأخبار
قوات حرس الحدود
وكالات:
أحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
حرس الحدود
، محاولة تسلل 83 شخصا للحدود المصرية- الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.
كان مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، تلقى إخطارًا مساء الأحد، من قسم شرطة السلوم بضبط 83 شخصا بينهم 34 من المنيا و12 من البحيرة و11 من بني سويف و7 من كفر الشيخ و4 من الدقهلية و4 من الدقهلية و3 من الإسكندرية و2 من الجيزة و2 من الفيوم و2 من قنا وسودانيين اثنين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.
مرسى مطروح
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