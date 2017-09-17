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اقتصاد وأسواق
التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 13 محضرا
الأحد 17 سبتمبر 2017 09:53 م
إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر
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إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر
كتبت مها أبوودن
تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر برئاسة محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر من ضبط وتحرير 13 محضر ضبط جمركى، وذلك بمحال تجارية بأسيوط وأكمنة متفرقة (كمين منشأة العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).
والمحاضر محررة ضد:
1- جابر م. ع 47 سنة من قنا عن أدوات كهربائية مستوردة.
2- محمود م . ع 35سنة من الأقصر أدوات سباكة مستوردة.
3- السيد م . ا 39سنة من الغربية عن مستلزمات أبواب مستوردة.
4- عاطف ا . ا 35 سنة من الأقصر عن مستلزمات ستائر مستوردة.
5- رومانى خ . خ 37 سنة من المنيا عن قطع غيار سيارات مستوردة.
6- ممدوح ع . م 42 سنة من الأقصر عن أدوات صحية مستوردة.
7- عادل م . ع 42 سنة من الأقصر عن أدوات صحية مستوردة.
8- أحمد م . ك 27سنة من الغربية عن مستلزمات ستائر مستوردة.
9- مايكل ح . ش 27 سنة من سوهاج عن أدوات صحية مستوردة.
10- أمير ن . م 29سنة من قنا عن قطع غيار سيارات مستوردة.
11- كريمة غ . ا 47 سنة من القاهرة عن عدد يدوية مستوردة.
12- بيشوى ح . ا 39 سنة من أسيوط عن ملابس حريمى مستوردة.
وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وقدرت قيمه المضبوطات بـ ٨٤ ألف جنيه.
كما تم تحرير محضر ضبط حمركى ضد سيد. ا . م من سوهاج عن سيارة ماركة كيا دخول من ليبيا عن طريق جمرك السلوم ومخالفة لنظام الإفراج المؤقت لانتهاء فترة الصلاحية الممنوحة لها من جمرك السلوم وتم ضبط السيارة والتحفظ عليها بقسم شرطة مركز طما بسوهاج لحين تسليمها لأقرب دائرة الجمركية، وتم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة.
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