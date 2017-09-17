حملة تضامن واسعة مع عمال المحلة المحالين للتحقيق

إضراب عمال غزل المحلة 556

إيمان عوف



أصدر المئات من الشخصيات العامة والحركات السياسية والاجتماعية بيان تضامن مع عمال المحلة الستة المحالين للتحقيق.



وأعلن الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة الستة محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل، الذين تمت إحالتهم للتحقيق أمام النيابة العامة، بتهمة التحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس الماضي.



وبحسب البيان "لم تكتف الشركة بتقديمها بلاغ في قسم ثان المحلة ضد العمال الستة ، بل منعتهم من دخول الشركة ، بالرغم من أنه لم يتم استدعاءهم من قِبل النيابة أو التحقيق معهم، كما نقلت العامل ياسر فهمي نقلا تعسفيا، إلى الإسكندرية، وحرمت الموظف طلعت العمري من علاوة، بالإضافة الى معاقبة جميع عمال الشركة بتأخير موعد صرف مرتباتهم لأيام عديدة بعد عيد الأضحى".



وأكد الموقعون على أن "هذه الإجراءات التعسفية، التي تنتهك حق عمال المحلة في الاحتجاج السلمي، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والدستور، إنما تتماشى مع الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة ضد العاملين باجر المطالبين بتحسين أوضاعهم المالية".



وتابعوا "رغم تعليق العمال إضرابهم، بمحض إرادتهم، معلنين في بيان لهم، أنهم بذلك يعطون الفرصة لنواب البرلمان للتفاوض مع إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها الرئيس، وزيادة بدل الوجبة، أسوة بالشركات الأخرى، وتشكيل لجنة للنظر في الترقيات المتأخرة منذ سنوات ، التي لم تنعقد منذ عامين بأمر من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلا أنهم فوجئوا بإصرار الدولة على عدم تحقيق أيا من مطالبهم، بل وإحالة عدد منهم للتحقيق ومجازاتهم ونقلهم تعسفيا، في رسالة منها بأن باب التفاوض مغلق"



ودعا الموقعون جميع فئات الشعب المصري والهيئات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم للعمال، حتى لا يكونوا العمال الثمانية، كبش فداء لترهيب عمال المحلة، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المنهوبة.ويطالبون أجهزة الدولة بالاستجابة لمطالب العمال العادلة لمواجهة الارتفاع الرهيب في الأسعار.



وفي سياق متصل، قال ناجي حيدر، القيادي العمالي بشركة مصر لغزل المحلة إن ادارة الشركة أرسلت إنذار فصل لأحد العمال المحالين للتحقيق والذين صدر ضدهم قرار من الإدارة القانونية بمنعهم من دخول المصنع، على خلفية اتهامهم بالاضراب عن العمل وتحريض العمال على الإضراب ووقف عجلة الانتاج.



وأشار حيدر إلى أن هناك محاولات لإرهاب العمال من قبل المسؤولين لإجبارهم على قبول الأمر الواقع وعدم المطالبة بأي حقوق لهم مهما كانت الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

