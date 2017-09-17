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المالية : أكثر من 2 تريليون جنيه حجم عجز الموازنة خلال 7 سنوات
الأحد 17 سبتمبر 2017 09:05 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبوودن - مدحت إسماعيل
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، اليوم الأحد، إن قيمة عجز الموازنة خلال السنوات السبع الأخيرة بلغ أكثر من ٢ تريليون جنيه، وهو رقم بالغ الخطورة.
جاء ذلك خلال كلمته خلال مؤتمر "الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام، وتوليد فرص العمل"، الذى نظمه المجلس المصرى للتنافسية .
وأوضح أن ارتفاع معدلات العجز الكلى فى الموازنة خلال الـ٧سنوات الماضية ، قلص من قدرة الحكومة على مواجهة المشكلات الحقيقية وهو ما لم يدع هناك خيارا بخلاف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومةحاليا.
وقال إن الحكومة قلصت النفقات إلى الدرجة شبه القصوى ولم يعد أمامها أى حلول سوى تعظيم الإيرادات أو بمعنى أدق رفع قيمة الايراد الذى يحققه كل جنيه من المصروف .
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