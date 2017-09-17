سوزان نجم الدين: آرائي السياسية تغضب الكثيرين وأهتم بمصلحة وطني

سوزان نجم الدين

- أسعى لتقديم أعمال فنية تترك أثرا في المشاهد العربي وليس للتسلية فقط



حوار– أحمد حمدي



قدمت النجمة السورية سوزان نجم الدين الفترة السابقة مسلسل جريئا في الدراما السورية "شوق" وتطرق العمل لقضية جهاد النكاح، وتنظيم داعش الإرهابي، ورغم أنها كانت قلقة من تقديمه أمنيا إلا أنها تجرأت في النهاية لإيمانها الشديد أن الفن يحتاج لهذه الجرأة دائما وكسر الروتين، كما قدمت مسلسلا دينيا أيضا "قضاة عظماء" مع فنانين مصريين لكن تعترف أنه لم يحظ بنسبة مشاهدة كبيرة، ومسلسلها عرايس خشب أيضا، وبرغم ذلك فمازالت تتمتع بنجومية كبيرة في الوطن العربي.



تحدثت لـ"المال"، عن كواليس تلك الأعمال الفنية التي قدمتها الفترة الماضية، ورأيها في الدراما السورية السنين الأخيرة، ومواقفها السياسية وأسباب غيابها عن السينما فترة طويلة.



تحدثت النجمة السورية سوزان نجم الدين لـ"المال"، عن مسلسلها الأخير عرايس خشب الذي قدمته للجمهور المصري لاقى إقبالا جيدا، رغم عرضه على قناة واحدة فقط حصريا الفترة السابقة، لكنها تعتبره من الأعمال الفنية التي حملت قيمة فنية في مشوارها الفني.



وأشارت أيضا إلى أنها كانت متشوقة لتقديم مسلسل ديني مثل قضاة عظماء الذي شاركت فيه مع فنانين مصريين موهوبين جدا مثل أحمد عبدالعزيز، وطارق دسوقي الذين تعتبرهم عمالقة الدراما في فترة التسعينيات، لافتة إلى أن المسلسل حينما سيعرض بكثافة على القنوات الفضائية الفترة القادمة سيحظى بنجاح وإقبال جماهيري كبير لأنه يتناول قضايا دينية مختلفة وهامة.



ولفتت إلى أنها تفكر بالفعل الفترة الحالية في خوض تجربة الإنتاج مرة أخرى كما فعلت منذ سنوات، وتقوم بدراسة عمل فني كبير حاليا تنوي الدخول في إنتاجه ليظهر بصورة مميزة للجمهور، لكن لم تحدد حتى الآن هل سيتم تقديمه في التلفزيون أو السينما.



ونوهت إلى أنها تتمنى العودة للسينما بعمل جيد وسيناريو مكتوب بحرفية وإبداع لأنها تعشق شاشة السينما كثيرا، لكن لن تتواجد فيها بأي عمل فقط، بل يجب أن يكون مرضيا، وإضافة لمشوارها الفني.



وتابعت أن آراءها السياسية تغضب الكثيرين منها في أوقات كثيرة، لكن لا تلتفت لهم ولا تتحدث إلا بالحق دائما مهما كانت النتائج والعواقب، وما يهمها في نهاية الأمر مصلحة وطنها سوريا وليست مصالح شخصية أبدا.



وكشفت النجمة السورية أنها قد تشارك النجم كريم عبدالعزيز في مسلسله الجديد الزئبق الجزء الثاني الذي سيعرض في رمضان 2018 لكن الأمر حتى الآن في مرحلة الحديث فقط، ولم يحدث أي اتفاق حتى الآن.



وأوضحت أن بعض الأشخاص كانوا يتمنون أن تشاركه في مسلسل الزئبق الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي لكن الأمر ليس بيدها لوحدها بل هي رؤية مخرج ومنتج للعمل، وتحترم ذك للغاية لأنهم الأدرى بمصلحة عملهم، ومن الفنانين الأنسب للأدوار والشخصيات بكل عمل فني.



وعن مسلسلها الأخير الذي قدمته عن قضية جهاد النكاح "شوق" قالت سوزان، إنه كان عملا جريئا من حيث القصة والمشاهد، وكنت قلقة من تقديمه لكونه يتعرض للتنظيم الإرهابي داعش، لكن الفن يحتاج في النهاية للجرأة وكسر الروتين، فيما نقدمه للجمهور والحمد لله العمل نال إعجاب الجمهور بالوطن العربي، ومنحت عن شخصية روز التي قدمتها فيه جوائز وتكريمات دولية عديدة الفترة السابقة، لافتة إلى أنها تطمح دائما لتقديم الأعمال الفنية التي تترك أثرا حقيقيا في المشاهد العربية وليس لمجرد التسلية والمتعة فقط.



وتحدثت أيضا عن رأيها في الدراما السورية السنين الأخيرة فقالت إنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا إلا أنني راضية نوعا ما عن ما تقدمه الدراما السورية كما وكيفا في ظل هذه الصعوبات والحروب والأزمات الطائفية المحتقنة، بالإضافة أن مسلسلي الأخير شوق أعاد المجد للدراما السورية، كما أكد لي الكثيرين والحمد لله أنني أستطيع تحقيق بصمة حقيقية تضيف لدراما بلدي الحبيب سوريا، وأتمنى أن تنفرج الأزمة قريبا، وتعود الدراما والسينما في سوريا لوضع أفضل كما كان يشاهدها الوطن العربي دائما.