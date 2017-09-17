أزمات النجوم من العندليب وأم كلثوم للهضبة وشيرين

أزمات النجوم

الشناوي: الهضبة يملك عقلا يحافظ على قمة نجاحه بعكس شيرين عبدالوهاب

حلمي بكر: عمرو دياب طلع أذكى من شيرين ورد عليها بعمله الفني فقط

زين نصار: لا يهمني سوى الأعمال الفنية للفنان والخلافات الشخصية في الماضي كانت راقية



أحمد حمدي



بدأت الأزمة التي نشبت بين النجمين عمرو دياب الملقب بالهضبة من جمهوره والنجمة شيرين عبدالوهاب الفترة السابقة حينما قالت عنه شيرين "ده راحت عليه" في حفل زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش في أسوان ولا يوجد في مصر الآن سوى تامر حسني ومحمد حماقي فقط ثم تطورت الأزمة بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش مهرجان قرطاج للموسيقى بتونس الفترة الماضية، وقالت: "أنا أقصد كل كلمة قلتها عنه".



وزاد الأمر حدة حينما أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وقالت "لو كان هو هضبة أنا هرم"، ولن أدفع له 3 ملايين دولار للصلح معه مثلما فعلت روتانا وسالم الهندي رئيس الشركة للتصالح معه، وأكدت أنها أخطأت في حقها ولن تتركه، وواجهته بذلك في دبي، وأخذ الأمر على سبيل المزاح فقط مما أغضبها منه كثيرا.



والحقيقة أن الأزمة بين الهضبة وشيرين انتشرت كالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مكانتهما الفنية الكبيرة في الوطن العربي، لكن هذه ليست الأزمة الأولى التي تقع بين نجوم الفن، كما يتوقع البعض فقد نشبت أزمات كبيرة بين نجوم الزمن الجميل في الغناء والتمثيل لم تحظ بانتشار كبير وقتها ولا يعلم عنها الجمهور شيئا بسبب عدم وجود السوشيال ميديا في ذلك الوقت.



في الستينيات تحديدا عام 1964 نشبت أزمة وخلاف كبير بين العندليب عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، وهما كانا أهم وأكبر نجمين في عالم الفن والغناء في ذلك الوقت، بسبب تصريح العندليب في إحدى حفلات ثورة يوليو أمام رئيس الجمهورية "أم كلثوم وعبدالوهاب أصرا أني أغني في موعد متأخر ولا أعرف هل هذا شرف أم مقلب" مما أغضب الست وقتها، وحدثت قطيعة بينهما، استمرت لمدة 5 سنوات تقريبا وحاول الكثير من الأشخاص المقربين وقتها الصلح بينهم لكن باءت محاولاتهم بالفشل حتى أصر العندليب على التصالح معها في حفل خطوبة ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، وقام بتقبيل يديها أمام الجميع فانتهت الأزمة بينهما.



وفي هذا التقرير نرصد آراء بعض النقاد حول أزمات النجوم في الماضي وما يحدث الآن على الساحة الفنية بين بعض الفنانين أيضا.



يتحدث الناقد طارق الشناوي لـ"المال" أنه ليس صحيحا أن زمن العمالقة كان ورديا وخاليا من وجود أي خلافات بين فنانينه كما يردد الكثيرون، فالخلاف الذي وقع بين أم كلثوم وعبد الحليم ظل موجودا لسنوات، وحدث وقتها بسبب انفلات عصبي من حليم في حفلة ثورة يوليو، لكن الزعيم عبدالناصر لم يضح به ومنحه فرصة الغناء في حفلة عيد النصر لتكون بعيدة عن توقيت حفلات أم كلثوم، وشعر وقتها حليم بمؤامرة من الست لأنه سيغني في ختام حفل الثورة.



وأضاف أن الأزمة بين عمرو دياب وشيرين انتشرت سريعا الفترة الماضية، بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على عكس الزمن الماضي لم تكون هذه الوسائل المتطورة موجودة في الحياة، وكانت معظم الأمور مستترة عن الجمهور.



وتابع أن الغيرة وتضارب المصالح أحيانا يتسببان في وقوع النجم في أخطاء، مثلما فعلت شيرين الفترة السابقة مع عمرو دياب، بالإضافة إلى أن الفنان الذكي يجب أن يتعظ ولا يضيع وقته في أي مجال آخر سوى الفن والإبداع بدلا من الخطأ في الآخرين والسب وغيرها من الأمور.



كما أن اعتلاء القمة ليس أمرا سهلا ولا يعتمد على الموهبة فقط لأن الموهوبين كثيرون مثل محمد فؤاد مثلا، لكن يجب أن يزين هذه الموهبة العقل السليم، وذلك ما يمتلكه الهضبة، إنما شيرين ينقصها العقل الذي يحفظ موهبتها ويجعلها في القمة رغم امتلاكها صوتا وإحساسا رائعا يأسر القلوب.



ولفت الشناوي أيضا إلى الأزمة التي وقعت بين العندليب وهاني شاكر في بداية ظهوره على الساحة الفنية، وإحساس حليم بأنه سيسحب البساط من تحته، خاصة بدعم الصحافة والملحنين وقتها له مثل كمال الطويل الذي كان رفيق العندليب من بداية مشواره الفني، مما دفع حليم لإظهار شقيقه عماد وقتها ليكون المنافس لهاني شاكر أمام الجمهور.



أما الملحن حلمي بكر يرى أن كل إنسان بحجم ثقافته المجتمعية والعلمية يتحدث من النجوم مثلما فعلت شيرين عبدالوهاب الفترة السابقة مع النجم عمرو دياب.



وأضاف أن الهضبة طلع أذكى بكثير منها؛ لأنه قام بالرد عليها بقوة بعمله الفني، ووقف بجانبه محبوه خاصة مع طرح ألبومه الغنائي الجديد "معدي الناس"، مشيرا إلى أنه طالما ينتج ويبدع حتى الآن فأهلا به، وذلك أفضل بكثير من الخمول والكسل من المطربين الآخرين.



وأشار إلى أن وجود مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي السبب في انتشار الأزمة بين الهضبة وشيرين عبدالوهاب الفترة السابقة بدرجة أكبر من انتشار أزمات النجوم في الزمن الماضي مثل أزمة أم كلثوم وحليم، لاسيما بسبب وجود فراغ كبير من النجوم وإحساسهم أنهم أصبحوا لا يعتلون قمة النجاح مثل السنوات الماضية لذلك يحاولون تعويض ذلك بالخطأ في الآخرين لإثارة ضجة كبيرة حولهم، ويظلون موجودين على الساحة الفنية بقوة.



ويرى دكتور زين نصار، أنه الأهم بالنسبة له من أي فنان ما يقدمه من فن وأعمال فنية فقط، ولا يهمه أي خلافات شخصية ومهاترات لا تفيد، لافتا إلى أن الحفلات التي كانت تقع بين النجوم في الزمن الجميل مثل حليم وأم كلثوم كانت راقية جدا ولا يوجد فيها أي نوع من الخطأ وقلة الاحترام والتعدي بالسب وغيرها كما نرى الآن لأن المجتمع كان لديه ذوق في كل شيء في الفن والحياة حتى الشارع كان نظيفا.



وأضاف أن أي خلافات تقع بين النجوم تؤثر على إبداعهم بالتأكيد وتأخذ حيزا من وقتهم وتفكيرهم عن فنهم المفترض أن يكون هو هاجسهم في حياتهم لامتاع جمهورهم.



وتابع نصار أن السوشيال ميديا هي الكارثة الحقيقية وراء انتشار هذه الخلافات في زمننا الآن؛ لأن كل من هب ودب يقوم بالتعليق وكتابة رأيه في أي أمر أو مشكلة مما يزيد حجم المشكلة بين النجوم كما حدث مع ازمة النجمين عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب.



وأكد أن حليم وأم كلثوم رغم أنهما كانا نجمين كبيرين جدا وندين لبعضهما فنيا وجماهيرية وقتها إلا أنهما لم يخطئا في حق بعضهما أبدا، وذلك لم يحدث في أزمة عمرو دياب وشيرين للأسف.