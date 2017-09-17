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استثمار
مؤسسة جيتس تستثمر 40 مليون دولار لعلاج الإيدز
الأحد 17 سبتمبر 2017 08:26 م
بيل جيتس
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بيل جيتس
عبدالغفور أحمد محسن
ضخت مؤسسة بيل وميلندا جيتس الأمريكية، 40 مليون دولار في شركة "ايمينكور" لأدوية الأمراض المعدية، وهو ما يعد أكبر تمويل تضخه "جيتس" منذ انطلاقها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وايمينكور التي تأسست في أكسفورد عام 2008، مملوكة لعدد من الشركات والمستثمرين، وتركز حاليا على الاستفادة من تقنيات "مستقبلات الخلايا التائية" لعلاج السرطان TCR(T-cell receptor) التي ابتكرتها بالتحالف مع شركات كبرى مثل جلاسكو سميث كلاين، من أجل استخدامها في علاج أمراض معدية ستبدأها بالإيدز والسل.
وقال ديفيد روسو، مسئول الاستثمار في مؤسسة جيتس، إن مبلغ 40 مليون يورو ضخم بالمقارنة مع متوسط استثمارات تتراوح بين 10 إلى 15 مليون دولار ، اعتادت المؤسسة على ضخها منذ تدشينها، لكنها تأتي في إطار حرصها على ضخ استثمارات كبيرة في مؤسسات القطاع الخاص التي تعممل على محاربة الأمراض المعدية المقاومة للمضادات.
ومؤسسة بيل وميليندا جيتس هي مؤسسة خيرية ،أسسها المليارير الأغنى في العالم بيل جيتس وزوجته مليندا عام 2000، وتستهدف تعزيز الرعاية الصحية والحد من الفقر المدقع.
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