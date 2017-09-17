متوسط العائد على أذون أجل 237 يوماً يهبط 0.82 نقطة مئوية

الانتربنك

هبة محمد



أعلن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، أن متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 237 يوماً هبط 0.82 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققاً 18.535%، وغطت البنوك العطاء 3 مرات بواقع 25.4 مليار جنيه عبر 254 عرضاً.



فيما حصلت وزارة المالية على أكثر من 9 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه القيمة المطلوبة بواقع 6.750 مليار جنيه.



ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.



كما أشار الموقع الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.11 نقطة إلى 18.864% وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.8 مليار جنيه ليتم تغطية العطاء 2.4 مرة قيمته، عبر 297 طلباً.



فيما قبلت وزارة المالية 140عرضاً بقيمة 7.7 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند 6.5 مليار جنيه .



