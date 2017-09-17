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اقتصاد وأسواق
قطر تعتزم شراء 24 طائرة حربية من بريطانيا
الأحد 17 سبتمبر 2017 08:18 م
مقاتلة طراز تايفون
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مقاتلة طراز تايفون
سي إن إن
وقع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، اليوم، خطاب نوايا لشراء 24 طائرة مقاتلة طراز "تايفون"، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن خالد بن محمد العطية وقع مع مايكل فالون خطاب نوايا بين الطرفين يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.
وأضافت مديرية التوجيه المعنوي أن "خطاب النوايا تضمن كذلك سعي وزارة الدفاع لشراء 24 طائرة تايفون حديثة بكامل عتادها". وتابعت أن الوزيران ناقشا أوجه التعاون في المجالات العسكرية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة للتباحث حول أهم القضايا الإقليمية.
في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة وزير الدفاع البريطاني. وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات الأمنية إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
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