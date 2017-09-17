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بورصة وشركات
هبوط 6 بورصات عربية بقيادة الإمارات ومكاسب لمصر والسعودية
الأحد 17 سبتمبر 2017 07:50 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة بورصتى الإمارات: أبوظبى ودبى بينما صعد مؤشرا بورصتى السعودية ومصر فقط بنسبة ضعيفة .
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتفع بحوالى 0.4 % ليزداد إلى 7403 نقطة مع صعود أسعار أسهم جميع شركات البتروكيماويات المدرجة باستثناء 3 أسهم بعد أن اقترب سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من أعلى مستوياته منذ 5 شهور ليتجاوز 55 دولارا للبرميل وكسب سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 2 % كما حققت أسعار أسهم البنوك أيضا أداء قويا بشكل عام مع صعود سعر سهم بنك الجزيرة 3.9 % بعد أن أكدت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الإئتماني تصنيفها للبنك عند BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت 0.01 % فى القاهرة ليستقر عند 13613 نقطة ولكن هبط سعر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية 1.4 % بعد أن أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.15 جنيها مصريا للسهم عن أحدث فترة بينما قفز سعر سهم شركة السويدي إليكتريك بحوالى 7.1 % بفضل أنباء بأن الشركة وقعت اتفاقية مدتها 25 عاما مع الحكومة المصرية لبناء وتملك وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 65 ميجاوات.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر فى أول يوم عمل هذا الأسبوع فقد تصدرتها سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.8 % لينخفض إلى 4447 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة دانة غاز 6 % وساهم بما يزيد عن 70 % من إجمالي حجم التداول.
وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال دبي العام ارتد بأكثر من 0.7 % ليزداد إلى 3632 نقطة في تداول متواضع وتراجع سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 1.1 % وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 8375 نقطة على مدار 10 جلسات متتالية خسر فيها حوالى 6.3 % مع فشل حديث عن مفاوضات لتسوية النزاع بين قطر و4 دول عربية في تحفيز المستثمرين لدرجة أن سعر سهم بنك الدوحة هوى بحوالى 2.6 % .
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد يوم يوم الجمعة الماضى إن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات في محاولة لإنهاء نزاعها الدبلوماسي مع دول عربية خليجية و لكن مع غياب أي استجابة إيجابية من التحالف الذي يقاطع قطر بقيادة السعودية غير أن المستثمرين رأوا إن تلك التعليقات ليست علامة على أن النزاع يتحرك نحو الحل.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.03 % ليسجل إلى 6912 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين انخفض بنفس النسبة ليصل 1300 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 3998 نقطة.
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