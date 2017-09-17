أحزاب عن زيارة السيسي للأمم المتحدة: تبني جسور العلاقات الدولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلوى عثمان



أعلنت أحزاب "حماة وطن"، و"المؤتمر" و"الجيل الديمقراطى" و"مستقبل وطن" عن أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أن زيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ستنال اهتماما عالميا وإقليميا.



ثمن حزب "حماة الوطن"، مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع، وأكد الحزب أنها تعكس حرص مصر على المشاركات المستمرة والمتتالية فى اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة، وتؤكد تحركات مصر الإيجابية وإدراكها الواضح لدورها ومكانتها وتأثيرها فى المنطقة.



وأوضح اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس الحزب، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث الدولى مهمة جدا، ولها عدة أهداف أبرزها مخاطبة المجتمع الدولى، ووضع رؤية مصر، خاصة بشأن مسلمى ميانمار "بورما"، أمام أهم محفل دولى، إضافة إلى اللقاءات الثنائية على مستوى القمة مع عدد من قادة الدول، وحضور بعض المناسبات المهمة فيما يخص التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب وذلك على هامش اجتماعات الجمعية.



وأضاف الغباشي، أنه من المنتظر أن يتناول الرئيس السيسي الموقف الإقليمى، خاصة ما يتعلق بليبيا وسوريا واليمن والعراق، مع تأكيد وحدة وسلامة الدول العربية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ويتحدث أيضا عن الإرهاب الدولى الذى تعانى منه مصر، وأنه سينقل لدول العالم، خاصة المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، جهود مصر السباقة فى مكافحة الإرهاب والتحذير من خطورته، والدعوة لمؤتمر عالمى لمكافحة الإرهاب.



وأشار الغباشي إلى تأكيدات الرئيس المتواصلة فى محافل عدة، لأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مشيرا إلى أن ما تطرحه مصر على الأمم المتحدة يحظى بقبول واسع داخل أروقة المنظمة، بدليل رؤية مصر فى قضية اللاجئين، التى أطلقها الرئيس السيسى فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام الماضى، واتخذتها الأمم المتحدة خارطة طريق لها.



وأكد أن الزيارة تضع النقاط فوق الحروف، وتمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية المتأرجحة، خاصة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن دعمه للإدارة المصرية، فى حين أن الكونجرس يقع تحت تأثير لوبى المصالح الصهيونية الإخوانية، ما يدفعه لإبداء تحركات عدائية تجاه مصر، أبرزها استغلال ملف المعونة، وتخفيض بعض بنودها أو تأجيلها.



وأشاد حزب "الجيل الديمقراطى" بهذه الزيارة، وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد، إن مشاركة الرئيس تجسد حرصه على التواصل المستمر والتواجد فى المحافل العالمية والدبلوماسية الجماعية.



وأكد "الجيل" أن هذ المشاركة غير مسبوقة لرئيس مصر ولم تحدث من قبل وتأتى إدراكا الرئيس لأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشته القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي وذلك انطلاقًا من دور مصر كعضو فى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الإفريقى.



وأضاف الحزب أيضا ان مشاركة الرئيس توفر له فرصة عرض رؤية مصر الشاملة لقضايا الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم من أعلى منبر دولي، بالإضافة إلى عقده الكثير من لقاءات القمة الثنائية مع رؤساء دول العالم بالإضافة إلى اللقاءات الجماعية وهو ما يحقق مصالح مصر ويعزز مكانتها وعلاقاتها الدولية وكذلك تتيح للرئيس عرض رؤيته التي تتلخص في الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة، وتوضيح حقيقة المواقف المصرية إزاء مختلف القضايا المهمة على كافة الأصعدة، وفى مقدمتها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا المجال.



وأكد الحزب أن ملفي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم الاقتصاد الوطني شكلا قاسمًا مشتركًا في أجندة الرئيس خلال مشاركاته السابقة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكونا حاضرين بقوة فى هذه المشاركة وذلك باعتبارهما من الركائز أساسية والخيارات الاستراتيجية في السياسة الخارجية المصرية الحالية.



وأشار "الجيل" إلى أن الملف الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية سيكون لهم الاهتمام الأكبر من الرئيس خلال زيارات الحالية لنيويورك وسيعمل على توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية.



أكد حزب "المؤتمر" مشاركة الرئيس في أعمال الدورة ستنال اهتماما عالميا وإقليميا متزايدا، انطلاقا من الدور الرئيسي لمصر في مكافحة الإرهاب والتصدي للمتطرفين، ورؤاها البارزة في العديد من الأزمات الإقليمية ومنها الأزمة القطرية، فالجميع يودون الاستماع الى كلمة مصر ورئيسها".



وأضاف رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة، أن أعمال الدورة الـ 72 تكتسب أهمية خاصة للغاية، وخصوصا أنها ستعقد تحت عنوان "التركيز على الشعوب.. السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام "، حيث ستطرح جميع دول العالم رؤاها لتحقيق السلام، وتضافر جميع الجهود للتصدي للمشاكل التي تهدد كوكب الأرض.



وأشارت لجنة العلاقات الخارجية بحزب " مستقبل وطن " أن مشاركة الرئيس السيسى الرابعة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 72 تأتى استكمالا لخطوات مصر الهامة، فى إطار بناء مصر لجسور قوية من العلاقات والتواجد المؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى.



وأضاف "مستقبل وطن" أن حرص مصر على المشاركات المستمرة المتتالية فى اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس تحركا إيجابيا للدولة المصرية، وإدراكا واضحا لدور ومكانة وتأثير مصر فى محيطها الإقليمى والدولى، مضيفا أن هذه المشاركة تأتى كفرصة جيدة للقاء العديد من قادة وزعماء العالم، وكذلك الكيانات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يعنى تعزيزا قوية لعلاقات مصر السياسية والاقتصادية، كما أن عضوية مصر الحالية فى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الإفريقى يعطى مزيدا من الثقل للمشاركة المصرية.