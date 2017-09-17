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سيـــاســة
النيابة تحقق مع 7 قيادات عمالية دون حضور محاميهم
الأحد 17 سبتمبر 2017 06:18 م
القبض
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القبض
إيمان عوف
فوجئ محامو السبعة قيادات عمالية الذين إلقى القبض عليهم، فجر أمس الأول السبت، بأن العمال تم عرضهم على النيابة المسائية أمس دون حضور المحامين، وأن النيابة قررت عرضهم باكر صباح اليوم، لحين ورود تحريات الأمن الوطني.
قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن عدد القيادات المنتمية للنقابات المستقلة وموظفي الضرائب 7 عمال بينهم 3 من نقابة الضرائب العقارية هم: سعيد علي جامع، وأيمن فتحي الصباغ ومحمود زيدان و3 من الضرائب العامة، هم: طارق إبراهيم فتحي الشهير بطارق الكاشف، ومحمد بسيوني حسن بدر، وثالث في بورسعيد لم يتسن الحصول على اسمه، بالإضافة إلى قياديين بالكهرباء هما: محمد الهنداوي سعيد، وعبدالغنيمي دوس.
وكان موظفو الضرائب العامة والعقارية والمبيعات قد تقدموا بإخطار لقسم قصر النيل لإعلام الداخلية بالقيام بوقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة للضرائب للمطالبة بحافز الإثابة ففوجئ العمال باعتقالهم من منازلهم، بينما قامت قوات الأمن باعتقال آخرين منتمين للنقابة المستقلة للكهرباء وعاملين بها أثناء خروجهم من أحد الاجتماعات الذي كان يناقش القوانين المنظمة للنقابات المستقلة في مصر.
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