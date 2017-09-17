EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نبيلة مكرم للبرلمان الإيطالي : نسعى للحد من الهجرة غير الشرعية
الأحد 17 سبتمبر 2017 06:00 م
نبيلة مكرم للبرلمان الإيطالي
أخر الأخبار
نبيلة مكرم للبرلمان الإيطالي
- خالد شوقي: دعم حقوق المهاجرين المصريين في إيطاليا من أولوياتنا
ولاء البري
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها للحدّ من هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل عن طريق فتح سبل الهجرة الآمنة.
جاء ذلك خلال استقبال السفيرة نبيلة مكرم، النائب الإيطالي خالد شوقي عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيس مجموعة الهجرة بالبرلمان الإيطالي.
وأضافت مكرم أن الوزارة مؤخرًا عملت توفير تدريب لعدد 400 شاب وفتاة من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون بين العديد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني للتدريب والتأهيل للشباب.
وأشارت إلى أن التعاون مؤخرًا مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على أعمال التشييد والبناء وغيرها من الحرف المتعلقة بها من كهرباء وسباكة وغير ذلك، بالإضافة إلى بحث التعاون مع غيرها من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها تسعى بكامل طاقتها وفريق العمل بالوزارة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة في قضايا الهجرة، وذلك بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة وآخرها زيارة استراليا على رأس وفد برلماني لمناقشة تلك القضايا وبحث سبل التعاون في التدريب والتأهيل لإيجاد فرص عمل وتحقيق الإفادة لاقتصاد الدول المستقبلة للمهاجرين في الوقت نفسه.
ومن جانبه، أعرب شوقي عن سعادته للحضور إلى القاهرة لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للهجرة من أجل المتوسط، نائبًا عن رئيسة البرلمان الإيطالي «لادا مولدريني»، وكذلك لقائه رئيس البرلمان المصري لإعادة إحياء علاقات التعاون بين إيطاليا ومصر في المجال البرلماني ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن لقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يمثل جانبًا كبيرًا من الأهمية، لخطورة مشكلة الهجرة غير الشرعية ووجوب مكافحتها، مضيفًا أن دعم حقوق المهاجرين المصريين في إيطاليا يمثل أحد أولويات الدولة الإيطالية.
وأثنى على جهود الوزارة في هذا المجال، فضلًا عن دعم الشباب المصريين لئلا يجازفوا بأرواحهم للوصول إلى أوروبا وذلك بتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري والسعي إلى إدماجهم في فرص عمل في إيطاليا.
وأشار شوقي إلى أنه يأمل في في وجود تعاون مشترك للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل وبصفة خاصة شباب الخريجين، وتابع أن مشكلة هجرة القاصرين تعد التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة، موضحًا عزم الدولة على إدماج هذه الفئة في برنامج تكوين خاص بالشباب وتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا