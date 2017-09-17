EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حديد المصريين يلحق ببشاي والطن يسجل ١٢٣٥٠ جنيها
الأحد 17 سبتمبر 2017 05:54 م
الحديد
أخر الأخبار
الحديد
عمر سالم
أعلنت مجموعة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد، عن زيادة أسعارها بداية من غد ١٨ سبتمبر بنحو ٢٠٠ جنيه للطن ليصل إلى ١١٩٥٠ جنيها للطن تسليم مصنع، وذلك الارتفاع للمرة الثانية خلال أسبوع.
وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ"المال" إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ١٨ سبتمبر الجارى إلى ١١٩٥٠ جنيها للطن بدلا من ١١٧٥٠ جنيها خلال ١٢ سبتمبرالجارى.
وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو ١٢.٣٥٠جنيها للطن ، وهو سعر تاريخي.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت الذى بلغ ٥٤٥ دولار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا