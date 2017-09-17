أجندة الأحداث السياسية الإثنين 18 سبتمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة



- تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومى للسكان غدا ورشة عمل تحت عنوان "التمكين الاقتصادى ومناهضة ختان الإناث"، فى الفترة من 18-20 من الشهر الجارى.



وتستهدف الورشة رفع وعى الرائدات الريفيات، ودعم الكفاءة والقدرات الفنية، ويشارك فى الورشة عدد من مديري إدارات المرأة على مستوى مديريات التضامن بالمحافظات، ومديرى مراكز استضافة وتوجيه المرأةالمعنفة و15 من الرائدات الريفيات من محافظات الدقهلية وبنى سويف والمنيا والجيزة.



وتناقش الورشة عددا من الموضوعات الهامة من زواج الأطفال وحجم الظاهرة فى مصر والأبعاد والآثار القانونية والصحية والاجتماعية وقضية الزيادة السكانية ومفهوم تنظيم الأسرة.



- يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى ، واللواء عصام البديوى محافظ المنيا، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، غدا ، منشآت طبية وصحية تابعة للجامعة.



وتشمل الزيارة افتتاح قسم الاستقبال الجديد بمستشفى المنيا الجامعى، بعد توقفه عن العمل لأكثر من 8 أشهر، ثم يفتتح الوزير وحدة قسطرة القلب بمستشفى الصدر بالمنيا الجديدة، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومدرج جديد لكلية طب الأسنان وبعض مدرجات بكلية التمريض داخل الحرم الجامعى.



وسيقوم الوزير فى ختام الزيارة بافتتاح السكن الطلابى الجديد للطالبات والكائن بحرم جامعة المنيا، ويتسع لأكثر من 500 سرير لطلاب الجامعة القدامى والجدد .





أحزاب ونقابات ومجتمع مدنى



- تستعد "مؤسسة مصر" لتدشين "اليوم المصري للتعليم" غدا في إطار احتفالات مؤسسة مصر الخير بالنسخة السابعة لقطاع التعليم بالمؤسسة وخريجي برامج المؤسسة التعليمية.



تشهد الاحتفالية تدشين "اليوم المصري للتعليم" ليكون بمثابة يوم ثابت تحتفل به كل الجهات والهيئات الحكومية والمدنية بإنجازات الدولة المصرية كما تلقي الإحتفالية الضوء على إنجازات مصر الخير في التعليم الفني والمجتمعي والمنج الدراسية بالخارج.



- تنظم نقابة محامين السويس غدا الإثنين، مؤتمر حوار مجتمعي مع أهالي السويس حول مناقشة موضوع طمس هوية محافظة السويس على يد محافظ السويس اللواء أحمد حامد.



وقال محمد صلاح عجاج أمين لجنة الحريات بنقابة محامين السويس، إن نقابة المحامين تفتح ذراعيها لكل أهالي السويس، لبحث وجود إجراءات للتصدي لطمس هوية محافظة السويس، عن طريق تغيير اللون الأزرق في الأرصفة ومباني المحافظة الحيوية، وتحويل الأزرق الذي يرمز للسويس للون البني .



- يعقد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسى، اجتماعاً دوريا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة خطة عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة.



ومن بين هذه بنود الخطة ترتيب لقاءات لمسئولى الجمعية مع عدد من الوزراء لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتشريعات والقرارات التى تهم المستثمرين.



جامعات



- تنظيم وقفة لطلاب وأولياء أمور جامعة هليوبوليس في حرم الجامعة بسبب زيادة المصروفات بنسبة 10%.



كما أعلن المتضررون إقامة دعاوى قضائية ضد الجامعة بسبب رفع المصروفات بنسبة 10% على الدفعات القديمة، وهو ما يتنافي مع البنود التي تم التوقيع عليها من قبل الطلاب.





- تنطلق غدا الاثنين بجامعة السويس فعاليات المؤتمر الدولي "للبترول وعلوم الأرض" ، بمشاركة 120 طالبًا من عدة دول، وذلك للتعرف على أحدث البحوث والتكنولوجيا في مجال البترول وعلوم الأرض.



وأكد المهندس علي محمود يوسف، مسئول العلاقات العامة بالمنظمة الأوروبية للمهندسين ومختصي علوم الأرض وأحد طلاب كلية هندسة البترول بالسويس، أن المؤتمر يقام للعام الرابع على التوالى وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.



وأوضح أن المؤتمر يعتبر بمثابة منصة التقاء بين طلاب الجامعات المصرية والجامعات الدولية والخريجين والمهندسين، حيث يتبادل الجميع المعرفة والأفكار والآراء فيما يتعلق بهدف المؤتمر.





محاكمات وقضاء



- تعقد اللجنة الثالثة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو النجا نائب رئيس المجلس غدا جلسة عاجلة لوضع ملاحظاته النهائية على عقد توريد الوقود لمحطة الضبعة النووي، وستنعقد اللجنة بكامل تشكيلها بحضور المنتدبين من وزارة الكهرباء لإدخال ملاحظاتها القانونية والدستورية على العقد المبرم مع الشركة الروسية وإرساله للحكومة .



أخرى



- تستضيف مدينة الغردقة، غدًا الاثنين، فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا" بمشاركة 19 دولة إفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وكذلك منظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية.



ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري ، ويبحث المؤتمر أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الإفريقية الصديقة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لجميع أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة، بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى تهريب وجلب المواد المخدرة ، وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتى تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة فى التصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها .



- يعقد مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ندوة بعنوان "العشوائيات والإرهاب"، في السادسة من مساء الاثنين 18 سبتمبر بمقر المركز بالسيدة نفيسة ، تأتي الندوة في إطار التعاون بين قطاع الصندوق والهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للإعلام بالقاهرة ، ويحاضر فيها الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري ولعشوائيات بوزارة الإسكان والمرافق العمرانية، العميد أسامة الجمال المحاضر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية .

