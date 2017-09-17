صعود باهت للبورصة وتوقعات بجني أرباح

هبوط فى البورصة المصرية

القلعة يتصدر التداولات بـ 180 مليون جنيه مع تراجع أداء التجاري وهيرميس

مصطفى طلعت



قلصت مؤشرات البورصة، مكاسبها التي إستهلت بها تعاملات، اليوم الأحد، لتنهي الجلسة على صعود جماعي طفيف، وسط إتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب، ودعم قوي لسهم القلعة للإستشارات المالية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.17% عند مستوى 13633نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% ليصل إلى 746 نقطة ، وامتد الإرتفاع إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% عند 1661 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللونان الأحمر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث إرتفع 79 سهم من إجمالى 186 سهما متداولا، بينما هبط 75 وبقى 32 دون تغير.



وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسي فشل في التماسك قرب مستوى المقاومة عند 13700 نقطة، ليقلص مكاسبة مع النصف الثاني من الجلسة، بسبب الضغوط البيعية على بعض الأسهم القيادية.



وتوقع رئيس قسم التحليل الفني بالجذور أن تشهد السوق عمليات جني أرباح طفيفة خلال تداولات جلسة الغد، ليتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 13400 و1700 نقطة، وبالمثل المؤشر السبعيني.



وأوضح أن السيولة تجاوزت المليار جنيه على غير العادة في جلسات يوم الأحد من كل أسبوع، والتي تتسم دائماً بإنخفاض أحجام التداولات، وذلك بدعم الأداء القوي لسهم القلعة الذي سجل تداولات بقيمة 180 مليون جنيه، ليغلق مرتفعاً 4.17 عند 1.5 جنيه، ومرشح للتحرك بين 1.40 و1.65 جنيها.



وإلى ذلك، ارتفع سهم السويدي إليكتريك بنسبة 5.58% ليصل إلى 98.09 جنيه، ومرشح للتحرك بين 105 و110 جنيه، كما ارتفع سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.33% ليصل إلى 5.14 جنيه، ومرشح لإستهداف 5.60 جنيها.



وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المؤشر السبعيني سار على درب المؤشر الرئيسي ليفشل في التماسك عند مستوى 750 نقطة، ليصبح معرضاً لجني أرباح في جلسة الغد أيضاً، على أن يتحرك بين 735و725 نقطة كدعم، و747 نقطة كمقاومة أولى.



وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.18% بنهاية الجلسة، ليصل إلى 81.96 نقطة، كما إنخفض سهم المجموعة المالية "هيرميس" 1.54 % عند 21.16 جنيه، فيما إرتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 1.42% إلى 8.57 جنيه.