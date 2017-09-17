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نقل وملاحة
وزير النقل يبشر الصعيد بنتائج مشروعات الكباري الضخمة
الأحد 17 سبتمبر 2017 05:24 م
وزير النقل
أخر الأخبار
وزير النقل
محمود محسن
كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأحد، أن مشروعات الكبارى الضخمة بالصعيد سيكون لها نتائج طيبة هناك.
جاء ذلك خلال جولته التي يرافقه فيها اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال تنفيذ محور كوبري كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان الذي يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 642.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ حاليا بلغت 70%.
وخلال اجتماعه مع العاملين بالمشروع من مهندسين وفنيين، أشار عرفات إلى أن الوزارة تنفذ عددا من مشروعات الكباري الضخمة في الصعيد.
وقال إن هذه المشروعات "ستساهم في الربط بين شبكات الطرق كمحاور عرضية، مما يساعد على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية في مناطق كان يصعب الوصول إليها".
وعن المشروع الحالي محور كوبري كلابشة، أشاد الوزير بالمجهود الكبير المبذول وبالحرص على قياسات الجودة العالية في أعمال تنفيذ المشروع.
وطالب عرفات بالانتهاء من الاتجاه القبلي للمحور خلال 6 شهور ليتم تشغيله ذهاب وعودة لحين الانتهاء من الاتجاه الثاني.
كما طالب عرفات كبار المهندسين المتخصصيين في تنفيذ كباري النيل بالشركة المنفذة (النيل العامة للطرق والكباري) بنقل خبراتهم الى المهندسين حديثي التخرج وإلى الفنيين بالشركة لكي تتسع قاعدة المهندسين المتخصصيين في تنفيذ كباري النيل.
ووجه عرفات مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري باطلاق أسماء شهداء أسوان على كباري محور كلابشة.
وأضاف عرفات أن المشروع يهدف إلى ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي عبر نهر النيل، ويعبر بينهما أيضا الطريق الزراعي الشرقي والزراعي الغربي، لافتا إلى أن المشروع يهدف لزيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه في هذه المنطقة ومد شريان رئيسي بالمنطقة الصحراوية الغربية
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