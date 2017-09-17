نسور الجو يشاركون بمعرض أثينا الدولي للطيران





بدور إبراهيم:





تشارك القوات الجوية المصرية بفريق الألعاب الجوية "النجوم الفضية"، في فعاليات معرض أثينا الدولي للطيران الذي تستضيفة قاعدة تاناجرا الجوية، شمال غرب العاصمة اليونانية أثينا، والذي يستمر حتي 19 سبتمر الجاري.





يعد المعرض الدولي "أسبوع أثينا الطائر"، الذى يتم تنفيذه للعام السادس علي التوالي، واحدا من أهم ملتقيات الطيران في القارة الأوروبية، وتشارك به القوات الجوية المصرية للمرة الأولي بتشكيل من طائرات " كي 8 اي " المميزة بألوانها البراقة المستوحاه من العلم المصري، وتقدم عدد من التشكيلات والعروض الجوية المبهرة التي تعكس مستوي الكفاءة والتدريب الذي يتمتع بها نسور الجو المصريين .





كما يشارك بالمعرض العديد من أهم فرق الألعاب الجوية بالعديد من دول العالم من بينها، إنجلترا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا والمانيا واليونان... وغيرهم ، لعرض مهاراتهم الخاصة في التحليق والتحكم بطائراتهم، باشتراك أنواع وطرازات مختلفة من الطائرات، ويعد المعرض مقصدا للفرق الجوية والطيارين والجماهير المهتمين بمتابعة تلك العروض، كما يضم معرضا أرضيا للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران، علي مستوي العالم.