المالية تطلب إقرار طرح 4 – 8 مليارات سندات دولارية

خالد بدر الدين



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية لوكالة رويترز اليوم الأحد أن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين 4 و8 مليارات دولار في 2018.



وأضافت المصادر، بحسب رويترز، أن المالية طلبت الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية هذا العام، بهدف تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية .



وذكرت رويترز أن مصر باعت في يناير الماضى سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.



وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، كما باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير 2011.





وتوقع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس أن يكون جزء من السندات المستهدفة لتغطية عجز الموازنة والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة، ولعل وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية.



وقال عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات نُشرت الأحد، إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا بعد أن جذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى.



