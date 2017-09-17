قمة تشيلسى وأرسنال تنتهى بالتعادل السلبى

برشلونة وأرسنال 4



على المصرى:



سيطر التعادل السلبى بدون أهداف، على قمة الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى جمعت تشيلسى "حامل اللقب"، بضيفه آرسنال، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وشهدت طرد لمدافع البلوز البرازيلى ديفيد لويز.



وخاض الدولى المصرى محمد الننى لاعب وسط المدفعجية، اللقاء من على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر آرسين فينجر المدير الفنى لآرسنال، مشاركته فى الدقيقة 81، بديلا لأليكس إيوبى، ولكنه لم ينجح فى صناعة الفارق، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.



بتلك النتيجة، فقد تشيلسى نقطتين هامتين، فى طريقه للحفاظ على لقب البريمييرليج، ورفع رصيده للنقطة التاسعة محتلا المركز الثالث، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، فيما واصل آرسنال نتائجه السلبية حتى الآن فى المسابقة، وقفز رصيده للنقطة السابعة فى المركز الثانى عشر.

