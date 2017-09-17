EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
القناة للتوكيلات تعلن توزيع نقدى 60 قرشا للسهم
الأحد 17 سبتمبر 2017 04:29 م
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
أخر الأخبار
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن توزيع نقدى بواقع 0.6 جنيه للسهم الواحد، ينتهى الحق فى توزيعها بنهاية جلسة 2 أكتوبر القادم.
ومن المقرر بدء صرف الكوبون اعتبارا من 5 أكتوبر، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد.
يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعا عبر 200 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 152 مليون جنيه خلال الفترة من العام المنتهى 30 يونيو 2017 مقابل أرباح بلغت 54.6 مليون جنيه خلال العام السابق
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا