القناة للتوكيلات تعلن توزيع نقدى 60 قرشا للسهم

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن توزيع نقدى بواقع 0.6 جنيه للسهم الواحد، ينتهى الحق فى توزيعها بنهاية جلسة 2 أكتوبر القادم.



ومن المقرر بدء صرف الكوبون اعتبارا من 5 أكتوبر، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد.



يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعا عبر 200 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 152 مليون جنيه خلال الفترة من العام المنتهى 30 يونيو 2017 مقابل أرباح بلغت 54.6 مليون جنيه خلال العام السابق

