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بنـــوك
25 منحة دراسية من إي.جي.بنك لجامعة القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 03:44 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
هبة حامد:
أعلن "إي.جي بنك" عن تقديم شهادة " MINT بانكينج " لـ 25 طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، على أن يتمكن الطلاب من خلال هذه الشهادة مضاعفة فرص التعيين بالقطاع المصرفي بشكل عام، إذ ستتاح لهم فرصة اكتساب خبرات ومهارات عملية.
تصل مدة الدراسة بهذه الشهادة إلى 120 ساعة دراسية وتمت صياغة وإعداد المادة العلمية من قبل المعهد المصرفي المصري.
وفي سياق متصل، وقع البنك بروتوكول آخر مع الكلية لاختيار 10 طلاب واعدين من الملتحقين حديثا للدراسة باللغة العربية بالكلية، وذلك ليقوم البنك بتمويل تحويلهم إلى الدراسة باللغة الإنجليزية، على أن يتحمل "إي جي بنك" مصروفاتهم الدراسية على مدار سنوات الدراسة.
أقيم حفل توقيع مذكرتي التفاهم بين "إي جي بنك" وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور نضال عصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ "إى جى بنك" والدكتورة ماجدة صالح، القائم بأعمال عميد الكلية وعدد من قيادات كلية الاقتصاد وجامعة القاهرة.
وأعلن البنك أنه سيكون لخريجي الشهادة الأولوية في التعيينات لدي "إي جي بنك" وفقا للفرص الوظيفية المتاحة لدى البنك. علما بأن البنك سيتعامل بمنتهى الشفافية في اختيار الطلاب المرشحين للفوز بالمنح الدراسية، و سيتم اختيار 25 طالبا بالبكالوريوس بعد اختبارات في اللغة والعمليات الحسابية تحت إشراف "إي جي بنك".
جامعة القاهرة
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