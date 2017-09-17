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اقتصاد وأسواق
من أجل مصر تقدم مبادرة للتغلب على أزمة مستلزمات المدارس
الأحد 17 سبتمبر 2017 03:38 م
مستلزمات المدارس بسوق الترجمان
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مستلزمات المدارس بسوق الترجمان
المال ـ خاص:
تفتح جمعية من أجل مصر معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطن المصري، وذلك تزامنا مع اقتراب العام الدارسي الجديد، خاصة بعد أن شهدت الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار مستلزمات الدارسة تخطت حاجز الـ 200% عن العام الماضي.
وقال محمد صوان، منسق عام جمعية من أجل مصر بالمعادي وطرة إن هذه الخطوة تأتى ضمن إطار تخفيف العبء عن المواطن المصري، مشيراً إلي أن المعرض يضم جميع احتياجات الطلبة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع دخول العام الدراسى الجديد، حيث تم طرح عدد كبير من المنتجات والأدوات المدرسية بأسعار تقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.
وأضاف صوان بأنه سوف يتم تنظيم عدد من الأنشطة المتباينة خلال الفترة القادمة فى التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحى الحياة لأهالي المعادي وطرة، وذلك لإيمان جمعية "من أجل مصر" على أن العمل الاجتماعى ظاهرة صحية فى تطور حياة المجتمعات لترسيخ الانتماء والمشاركة والتخطيط لاحتياجات المجتمع وحقوقه وأدعو الله دوام الصحة والعافيه للجميع، وأن شباب من أجل مصر هو أول كيان شبابى يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويمثل معظم فئات المجتمع.
جدير بالذكر أن مؤسسة "من أجل مصر" والتى تضم عددا من أعضاء مجلس النواب هي مؤسسة تنموية غير هادفه للربح، أسستها مجموعة من المصريين الوطنيين من بلاد متفرقة حول العالم بدافع ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، والعمل على خلق مجالات مشتركة بين المصريين في الخارج والداخل لتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية في مصر.
إضافة إلى تعزيز المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، والعمل على سيادة دولة القانون ورفع المستوى المعيشي والثقافي للمواطن المصري بما يساعد في القضاء على التمييز ونبذ العنف والقيام بعمل تنمية اجتماعية وسياسية وثقافية في إطار خدمي، وتهدف إلي إدماج المصريين في الخارج في عمليتي التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي لمصر للاستفادة مما لهم من مهارات وخبرات في النهوض بالوطن.
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