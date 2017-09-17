11700 جنيه لطن مصر ستيل تسليم المصنع

الحديد

المرسي عزت:



أعلنت شركة مصر ستيل زيادة أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلي 11700 جنيه للطن، مقارنة بمبلغ 11600 جنيه للطن منذ آخر سعر أعلنته الشركة.



واعلنت الشركات المنتجة زيادات في أسعار تسليم المصانع بقيم تتراوح بين 200 إلي 300 جنيه للطن الأيام القليلة الماضية، وتشهد السوق انتعاشة في مبيعات التجاري أي بين التجار وبعضهم البعض تخوفا من زيادات جديدة في الأسعار الفترة المقبلة.