الدواجن تواصل الهبوط.. والكيلو بـ23 جنيهًا

الدواجن



أحمد اللاهونى





واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم بالسوق المحلية لتسجل 23 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 25 أمس، و34 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



وفى سوق اللحوم، استقرت الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



وعلى صعيد الأسماك، استقرت أيضًا عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.