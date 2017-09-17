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سيـــاســة
بدء التحقيق مع 7 قيادات عمالية
الأحد 17 سبتمبر 2017 01:37 م
عمال المحلة 99
أخر الأخبار
عمال المحلة 99
إيمان عوف:
بدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع سبعة من قيادات النقابات العمالية المنتمين للضرائب العقارية والعامة، وبعض قيادات نقابة الكهرباء، ولم يتم التعرف علي الاتهامات الموجهة للعمال، لكن بعض العمال أكد لـ"المال" أنه تم إلقاء القبض علي زملائهم؛ بسبب قيامهم بالتقدم بإخطار للداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام هيئة الضرائب للمطالبة بصرف حافز الإثابة.
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