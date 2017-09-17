3 معوقات تواجه طرح الأتوبيس النهرى

عاطر حنورة

مدحت إسماعيل



قال عاطر حنوره، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة لم تستقر على موعد نهائى لطرح مشروع الأتوبيس النهرى على القطاع الخاص.



ولفت إلى أن المشروع يواجه العديد من المشاكل، منها عدم إنهاء التراخيص الفنية اللازمة للتشغيل، فضلاً عن عدم تخصيص الأراضى لإقامة المراسي، إلى جانب عدم إنهاء موافقات أخري، ومنها موافقة وزارة البيئة.



وأضاف أن المشروع يعانى من تعدد الجهات المشاركة، إذ تصل لأكثر من 7 جهات، هم: وزارة الرى ممثلة فى معهد البحوث، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة النقل العام باعتبارها الجهة المشغلة حالياً، فضلاُ عن 3 محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية«، نظراً لأن الأتوبيس سيمر فى نطاق تلك المحافظات.



وقال إن وحدة الشراكة أبلغت تلك الجهات رسمياً أنها لن تطرح المشروع، إلا بعد إنهاء جميع الموافقات والتراخيص، وتخصيص الأراضى، لتجنب المشاكل التى قد يقع فيها المستثمر فيما بعد، مضيفاً أن مستندات طرح المشروع جاهزة، ومسودة العقد تنتظر توقيع المستثمر.



يشار الى أنه تم اختيار تحالف مكتب أرنست أند يونج «E&Y» مستشار الطرح والاستشارى المالى للمشروع، إضافة إلى اختيار مكتب Eversheds UK كمستشار قانونى دولى، يعاونه المكتب المصرى العربى للاستشارات القانونية، ومكتب WSP UK كمستشار فنى دولي، يعاونه المكتب المصري دورش للخدمات الاستشارية Dorsch Consult Egy، وفقا لبيانات موقع وزارة المالية.



وأشار «حنورة»، إلى أن وزارة الزراعة خصصت خلال الفترة الماضية بعض الأراضى لإقامة المراسى، لكن وحدة الشراكة اكتشفت أن جزء من تلك الأراضى خاضع للقوات المسلحة، وأخر يقع بالقرب من مناطق أثرية يصعب إقامة المراسى عليها.



وذكر أنه من المستهدف إقامة 16 مرسى جديد، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير 15 أخري، لافتاً إلى إن محافظة القاهرة لديها 20 أتوبيس، يعمل منها على أرض الواقع 8 فقط.

يذكر أن الأتوبيس النهرى ظل فترة من الفترات أحد وسائل الأسرة المصرية للترفيه، وكان يشهد زحاما كبيرا فى مواسم الأعياد، والمناسبات خاصة فى عيد شم النسيم، وهو عبارة عن مركب أوعبّارات تسير فى نهر النيل، وتربط أنحاء القاهرة الكبرى، وهو بديل غير تقليدى للمواصلات المعتادة بالمحافظات، ويتبع هيئة النقل العام بالقاهرة فى الوقت الحالي، ويوجد من الأتوبيس النهرى المغطى والمكشوف، ويستخدم الأول للركاب، والثانى فى أوقات التنزه والأعياد والمناسبات.



وأشهر محطات الأتوبيس هى: ماسبيرو، والجامعة، والساحل، ومصر القديمة، وإمبابة، ومحطة القناطر الخيرية، بسعر للتذكرة جنيهاً واحد، وتتعدى حالياً الـ 5 جنيهات.



فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الري، إن الدراسة الفنية التى نفذها معهد بحوث الري، أوصت بمنح التراخيص اللازمة للمشروع، مع التأكيد على عدم وجود أية مشاكل فى مناسيب النيل، لافتاً إلى أن المشكلة التى تواجه الري، عند منح التراخيص هى عدم سداد هيئة النقل العام الايجار السنوى لأراضى طرح النهر لوزارة الزراعة، عن 7 مراسى مقامة منذ سنوات، ولم تجدد تراخيصها منذ 2005.



وأشار الى أن محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، مطالبة باستكمال الإجراءات والموافقات من باقى الجهات الحكومية، ومنها موافقات الدفاع المدني، والضوابط البيئة والصحية.



وتختص وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، بإصدار الموافقات على إقامة العائمات السكنية والسياحية غير الفندقية، والوحدات النهرية المتحركة كالصنادل وغيرها من العائمات، كما نص القانون فى مدته رقم 38 على أن وزارة الرى تختص بإصدار تراخيص إنشاء المراسي، بعد تقديم الدراسات الخاصة، ودن الإخلال بأحكام القانون.