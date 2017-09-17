السلامة البحرية تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات

الحاويات

السيد فؤاد



تسببت القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة النقل خلال العام الماضى برفع جميع مقابل الخدمات التى تقدمها هيئات الوزارة فى تحقيق هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية ايرادات تصل الى 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو الماضى.



أشار اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحربة، إلى أن الهيئة قفزت بايراداتها بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أن المحقق خلال العام قبل الماضى لم يتجاوز 1.2 مليار جنيه.



وأضاف ان القرارات الوزارية لم تكن السبب الوحيد فى تحقيق الهيئة تلك الإيرادات، معولا على اتباع أنظمة مراقبة داخلية للقضاء على الفساد داخل الهيئة، من خلال وضع برامج لمتابعة الايراد اليومى، والدفع بلجان شهرية لمكاتب التفتيش البحرى الموجودة فى المحافظات الساحلية لتحصيل المستحقات التى تحصل عليها الهيئة.



وتابع زهران إن إيرادات الهيئة تأتى من رسوم المنائر والشمندورات والعلامات الإرشادية التى تعمل على تأمين الملاحة البحرية، ويتم تحصيلها من السفن العالمية التى تدخل الموانئ المصرية، وبعض الأراضى التابعة للهيئة ويتم تأجيرها بأسلوب جديد وهو المزايدات.



كما تقوم الهيئة بتحصيل مقابل اعتماد الشهادات الصادرة للربابنة والضباط والمهندسين والبحارة العاملين على الخطوط الملاحية العالمية ورسوم اليخوت السياحية، متوقعا مضاعفة تلك الايرادات خلال الفترة المقبلة، خاصة ان الهيئة تشرع حاليا فى انشاء شركات متخصصة جديدة، مع شركات عالمية بعد ان وافقت الاجهزة الرقابية على هذا الاجراء.



وأضاف "زهران" أن الهيئة بصدد تحولها لتكون بمثابة السلطة المصرية البحرية بنفس ما تتمتع به سلطة الطيران المدنى، وتكون ممثلة لمصر أمام الجهات الدولية.



وأضاف أن الهيئة قامت بالعديد من المهام خلال الفترة الأخيرة لاجتياز مصر التفتيش الإلزامى الذى تم من قبل المنظمة البحرية الدولية، لافتا إلى أن مصر كانت مجتازة الاختبارات العام الماضى بنسبة %37 فقط لتصل نسبة الاجتياز خلال نوفمبر الماضى "وقت التفتيش" إلى %89.



وأوضح زهران أن المنظمة البحرية العالمية كان لها 10 ملاحظات على أداء الموانئ المصرية، لافتا الى أن التفتيش أساسًا يكون على مدى التزام الدول المنضمة للمنظمة بالاتفاقيات الدولية التى قعت عليها.



وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة قرر مؤخرا إحالة عدد من القوانين والقرارات التى يجب تعديلها وتنقيحها إلى وزير النقل والذى بدوره قام بتشكيل لجنة مكونة من قبل جميع مستشارى القانونيين لهيئات الموانئ ووزارة النقل وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية، ليضع الجميع التعديلات الملائمة من وجهة نظره وحتى تتلاءم مع الوضع الراهن وأحدث ما وصل فى التجارة البحرية.



وتابع: الهيئة تعد من مصادر التمويل المهمة لخزانة الدولة العامة، حيث تعد الهيئة من أكثر هيئات وزارة النقل إيرادات.



ولفت زهران إلى أن الهيئة وضعت برنامج للتفتيش على السفن مع تحديث جميع النماذج المختصة بهذا الشأن لتكون متفقة مع المعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعتها مصر.