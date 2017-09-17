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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضروات والبطاطس بـ5جنيهات
الأحد 17 سبتمبر 2017 01:04 م
الخضروات
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الخضروات
الصاوي أحمد:
استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد، عند معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 5 و6 جنيهات في أسواق التجزئة.
وأكد بعض التجار لـ"المال" أن البطاطس سجلت 5 جنيهات والبصل 3 جنيهات والفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
ولفتوا إلي أن سعر البامية 15 جنيها والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهًا والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 6 جنيهات والملوخية 6 جنيهات.
أسعار الخضروات
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