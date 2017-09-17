استقرار أسعار الخضروات والبطاطس بـ5جنيهات

الخضروات

الصاوي أحمد:



استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد، عند معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 5 و6 جنيهات في أسواق التجزئة.



وأكد بعض التجار لـ"المال" أن البطاطس سجلت 5 جنيهات والبصل 3 جنيهات والفاصوليا الخضراء 20 جنيها.



ولفتوا إلي أن سعر البامية 15 جنيها والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهًا والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 6 جنيهات والملوخية 6 جنيهات.