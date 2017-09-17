الاتصالات تطلق خدمات 4G .. الأسبوع المقبل‎

المصرية للاتصالات الجديد 3





المال – خاص:



كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بالسوق المحلية، خلال الأسبوع المقبل.



وأوضح المصدر لـ "المال" أن وزارته لم تستقر على موعد ومكان إقامة احتفالية طرح الخدمة الجديدة.



يذكر أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث)، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وتبلغ 10 مليارات جنيه، و 1.1 مليار دولار قبل نهاية العام الماضى.



وبموجب تراخيص 4G، حصلت الشركات على 40 ميجاهرتز، ترددات موزعة بواقع 15 ميجا للمصرية للاتصالات، و 10 لاتصالات مصر، و 10 لأورنج، و 5 لفودافون.

