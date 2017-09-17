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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تطلق خدمات 4G .. الأسبوع المقبل
الأحد 17 سبتمبر 2017 12:52 م
المصرية للاتصالات الجديد
أخر الأخبار
المصرية للاتصالات الجديد 3
المال – خاص:
كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بالسوق المحلية، خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر لـ "المال" أن وزارته لم تستقر على موعد ومكان إقامة احتفالية طرح الخدمة الجديدة.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث)، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وتبلغ 10 مليارات جنيه، و 1.1 مليار دولار قبل نهاية العام الماضى.
وبموجب تراخيص 4G، حصلت الشركات على 40 ميجاهرتز، ترددات موزعة بواقع 15 ميجا للمصرية للاتصالات، و 10 لاتصالات مصر، و 10 لأورنج، و 5 لفودافون.
اتصالات وتكنولوجيا
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