الكويت تؤجل مزايدة تشغيل ميناءين لبداية أكتوبر

شركة بورسعيد لتداول الحاويات

السيد فؤاد



أجلت دولة الكويت موعد فض المظاريف المالية والفنية للمنافسة على تشغيل ميناءين كويتيين ليكون 7 أكتوبر المقبل بدلاً من سبتمبر الجارى، تتنافس عليه شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري»، بناء على طلب الشركة المصرية.



وقامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بمعاينة المشروعين بالكويت وتم عمل تقرير مفصل، وقامت بشراء كراسة شروط تشغيلها، وكلفت الشركة مركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بعمل الدراسات الخاصة بالمشروع، خاصة أنه يشمل صيانة وتجديد وإدارة المعدات الخاصة بهذه المحطات.



من ناحية أخرى، ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن ميزانية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عن العام المالى الماضى2016 / 2017، أن هناك زيادة فى عبء التشغيل على المعدات الخاصة بالشركة، خاصة فى المعدات متقادمة بها %85 رغم قيامها بشراء معدات جديدة منها 2 ونش ساحة، 6 أوناش ساحة، و15 ونش شوكة ثقيل، 8 أوناش شوكة خفيف، 16 جرار خدمة شاقة و15 مقطورة خلال العام المالى الماضى.



ولفت الجهاز الى ان منظومة العمل المطلوبة خلال السنوات المقبلة تتطلب سرعة عملية إحلال المعدات المتقادمة بمعدات جديدة تتواكب مع طرق التشغيل العالمية الحالية، خاصة أن دراسة اعمار المعدات تشير إلى وجود 13 معدة تعمل لنحو 20 سنة.



وطالب الجهاز بتدعيم الاداء التسويقى للشركة بوضع خطة تساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، خاصة أن إستراتيجيات النمو الحقيقى تتطلب جذب وإضافة خطوط جديدة بحجم تداول مناسب لتفادى الآثار السلبية لاحتمال خروج أحد الخطوط الرئيسية العاملة إضافة إلى تنمية حركة الخطوط الملاحية ذات المساهمة القليلة.



ولفت إلى أن التدعيم التسويقى يأتى فى ظل قيام الشركة المنافسة، «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية AICT»، بتنمية حركة الانتاج لديها وهو ما يتضح من التطور فى انتاجها على مدار الأعوام السابقة برغم ثبات الساحات وطول الأرصفة لديها وانخفاض عدد أوناش الرصيف لاقل من نصف ما تمتلكه شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.



من جانبه، أشار اللواء ممدوح دراز، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والعضو المنتدب، إلى أن الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة من المقرر أن تصل خلال العام المالى الجارى الى نحو 110 ملايين جنيه، ضمن خطة خمسية تنتهى عام 2019 وتلتزم الشركة بزيادة معداتها واحلال معدات تم تكهينها، لافتا الى أن استثمارت الخطة العام المالى الماضى 214 مليون جنيه، وقبل الماضى 305 ملايين.



وتابع أنه تم التركيز منذ 3 سنوات على سرعة إحلال معدات الشركة وزيادة المعدات بحيث تفى احتياجات الشركة وتم رصد 110 ملايين جنيه، لشراء معدات العام الحالى.



يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ساهمت فى معدل تداول الحاويات بالميناء بنسبة %58.6 خلال العام المالى الماضى بانخفاض %9، بينما ساهمت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بـ %41.4 وبانخفاض بلغ %11.4.



وفى هذا الصدد أشار اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ان هناك تحدى قوى بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية «AICT»، مشيراً إلى أن المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الإسكندرية لتداول الحاويات تصب فى صالحها، موضحاً أن من هذه المشروعات شراء 2 ونش رصيف عملاق لمحطة الدخيلة وونش رصيف عملاق آخر بمحطة الإسكندرية، باستثمارات تقترب من 500 مليون جنيه، بالإضافة الى زيادة نشاط التخزين الذى يعد من اهم مصادر الدخل بالشركة.



يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وتعمل بميناءى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً من إجمالى السفن بمصر والتى تبلغ 5 ملايين حاوية فى المتوسط، ويصل رأسمالها إلى 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خطا ملاحيا.