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بورصة وشركات
3.5 جنيه القيمة العادلة لسهم إعمار مصر وبالم هيلز 5 جنيهات
الأحد 17 سبتمبر 2017 12:44 م
شركة إعمار مصر
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شركة إعمار مصر
منى عبدالباري:
قدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهمي شركة إعمار مصر للتنمية، وبالم هيلز للتعمير بقيمة 3.5 جنيه، و5 جنيهات، على الترتيب مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهمين.
ويتداول سهم إعمار مصر حاليا حول مستويات 3.10 جنيه، وبالم هيلز حول 3.25 جنيه.
وبحسب محللون، يعد السهمين من أقوى الأسهم بقطاع العقارات المتوقع أن يدعم صعود البورصة إلى مستويات 14000 نقطة خلال تداولات الأسبوع الجاري.
وقال تقرير صدر عن فاروس اليوم، إن سهمي الشركتين أظهرا تحسنا مع ارتفاع العائدات عليهم مؤخرا.
وسجل سهم إعمار مستوى 3 جنيهات، بإجمالي قيم تداول 259 ألف جنيه، وسهم بالم هيلز 3.12 جنيه، بإجمالي تداولات 6.885 مليون جنيه، حتى منتصف تداولات جلسة اليوم الأحد.
وحققت إعمار مصر صافي أرباح بقيمة 976,947 مليون جنيه مصري، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة 691,277مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، كما حققت بالم هيلز صافي ربح خلال هذه الفترة بقيمة 349.338 مليون جنيه، مقارنة بـ 169.331 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
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