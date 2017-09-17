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سيـــاســة
رسالة من السيسي إلى الرئيس التوجولي تقديرا لمساندته
الأحد 17 سبتمبر 2017 12:41 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
سمر السيد:
قال بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية إن الرئيس التوجولى فاورى جناسينبي، استقبل السفير رؤوف سعد، 14 سبتمبر الجاري، في لقاء حضره السفير المصرى في توجو كريم شريف وسلمه رسالة من نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى تعبيراً عن التقدير لتأييد توجو ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
واستعرض سعد الخطوط العريضة لبرنامج المرشحة المصرية، لإدراج الأولويات الإفريقية في كافة برامج اليونسكو، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والمرأة والطفل، وكذلك الالتزام بتطوير أنشطة المنظمة لحماية الإرث والتاريخ الإفريقى.
أكد الرئيس التوجولى على تأييد بلاده الصريح للمرشحة المصرية باعتبارها مرشحة القارة الإفريقية الوحيدة التي نالت اجماعا بالتأييد في قمتى كيجالى وأديس أبابا في يوليو 2016 و2017، مؤكداً تقديره العميق للعلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس السيسى وتطلعه لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين البلدين.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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