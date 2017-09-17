1.4 مليار جنيه إيرادات ميناء دمياط

أيمن صالح 111

السيد فؤاد



حققت هيئة ميناء دمياط 1.43 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 /2017 بزيادة بنحو %83 عن الذي مستهدف الهيئة البالغ 783 مليون جنيه، وفق ما أكده اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء.



وحققت الهيئة إيرادات العام المالى قبل الماضى، 926 مليون جنيه، وأوضح رئيس الهيئة أن تلك الزيادة غير المسبوقة تأتى بسبب اهتمام الخطوط الملاحية العالمية بالميناء وبالتالى زيادة معدلات التداول بصورة كبيرة.



وأشار رئيس هيئة الميناء أن عمليات التطوير التي نفذتها الهيئة عملت على زيادة جاذبية الخطوط الملاحية العالمية والسفن العملاقة، وعلى رأسها تعميق غاطس مدخل الميناء ودائرة الدوران الى 16 مترا، بعد أن كان 15 مترا، فى الوقت الذى أصبحت فيه الخطوط الملاحية العالمية تعتمد على السفن العملاقة ذات الغاطس الأكبر بعمق 14.5 متر.



وأكد "صالح" أن هناك نمواً فى السفن التي يستقبلها الميناء لتصل إلى 2590 سفينة سنويا بزيادة %5 عن العام المالى قبل الماضى، وبالتالى زادت حركة البضائع بنسبة %9 لتصل الى 33.3 مليون طن، فيما زادت حركة الحاويات بالميناء بنسبة %14 لتصل الى قرابة المليون حاوية.



فى سياق متصل أجلت هيئة ميناء دمياط مزايدة مشروع محطة تداول بضائع الصب صديقة للبيئة الى أجل غير مسمى.



ويقع المشروع بمنطقة الميناء النهرى والمنطقة المحيطة به بمساحة تصل إلى 137 ألف متر مربع لاستغلالها فى تداول الحبوب.



فى هذا السياق أوضح اللواء طارق شاهين نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، أن التأجيل يأتى تلبية للشركات المتنافسة على المشروع، والتى طلبت مزيدا من الوقت لاستيفاء الدراسات الخاصة بالمشروع.



وأوضح أن قرابة 11 شركة تتنافس على المشروع منها بوليريه الفرنسية، كايرو ثرى إيه، المملوكة لرجل الأعمال رفعت الجميل، وبونجى للشحن والتفريغ الأمريكية، وشركة القناة للسكر الإماراتية، وعدد آخر يعمل فى نشاط الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية.



ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى استخدام آليات النقل الداخلى متعدد الوسائط فى تداول بضائع الصب صديقة للبيئة وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها من وإلى الميناء، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وفقاً لمعدلات ومستويات الأداء العالمية ذات الصلة بمشاريع تداول بضائع الصب صديقة البيئة.



وكانت هيئة ميناء دمياط قد أكدت أنها تستهدف تقليل فترة تواجد السفن وزيادة معدل ترددها على الميناء عبر الوصول بمعدلات التداول إلى المعدلات العالمية وخفض سعر بضائع الصب وتحقيق خطة الدولة فى زيادة حصة النقل النهرى والسكة الحديد من حركة التجارة الداخلية.



وذكر " شاهين " أن الشركات أكدت أن فترة تقديم المظاريف الفنية والمالية لم تكن تتناسب مع حجم المشروع الذى تصل فيه مدة حق الانتفاع فقط إلى 20 عاما، وتتخطى تكلفته ملايين الجنيهات والتى لم تتحدد حتى الآن الا بعد ترسيته رسميا على إحدى الشركات.



فى سياق متصل طرحت هيئة ميناء دمياط 3 مزايدات دفعة واحدة خلال الأيام الأخيرة تتضمنت إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واعادة تسليم مشروع لتداول الصب الجاف صديقة للبيئة على مساحة 4250 مترا مربعا بتقسيم المخازن خلف مكاتب القطاع الاول لمخزن كود رقم " w11/5 " لمدة 10 سنوات ويتم التقديم له فى 2 أكتوبر المقبل.



أما المشروع الثانى فيتضمن انشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم مشروع لتداول البضائع الصب الجاف صديقة للبيئة على مساحة 4250 مترا مربعا بتقسيم المخازن خلف مكاتب القطاع الاول لمدة 10 سنوات ليكون التقديم لها فى 3 أكتوبر المقبل.



كما طرحت الهيئة بيع القاطرتين حمدى وعبدالحى، بالاضافة الى قطع الغيار الخاصة بها كوحدة واحدة، ليكون التقديم لها 4 أكتوبر.