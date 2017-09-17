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بورصة وشركات
تأجيل طعن جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء
الأحد 17 سبتمبر 2017 12:00 م
جولدن بيراميدز
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جولدن بيراميدز
رجب عزالدين
قالت شركة جولدن بيراميدز بلاز إن دعواها ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية تم تأجيلها، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "كان من المقرر نظر الدعوى رقم 3735 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة أمس السبت 16 سبتمبر وتم تأجيلها إلى جلسة 7 أكتوبر للاطلاع والمذكرات".
وتطعن الشركة فى الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادرة ضدها فى قضية سهل حشيس.
ورفضت محكمة النقض منذ أيام طعنا سابقا لجولدن بيراميدز ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، كما رفضت المحكمة طلبا عاجلا للشركة فى 22 نوفمبر الماضى لإيقاف تنفيذ الحكم.
وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 3 مارس 2015 حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز.
وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
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