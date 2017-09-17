بلومبرج: مصر تبيع أول سندات مقومة باليورو

وزارة المالية المصرية

خالد بدر الدين:



أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن صناع السياسة يدرسون خطط لجمع 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر فى أول عملية بيع لسندات مقومة باليورو فى مصر ولكنه لم يذكر مزيد من التفاصيل.



وتحاول مصر اجتذاب أسواق الدين الدولية للاستفادة من تزايد ثقة المستثمر الأجنبى بعد تكاليف الإقراض المحلية لأكثر من 15% بعد تعويم عملتها وخفض دعم الطاقة المكلف مما ساعد على الحصول على شرائح من برناج قروض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.



وكان طارق عامر أعلن الأسبوع الماضى عن دراسة عرض من البنوك الدولية لتجديد وتمديد اتفاقية تمويل بمليارى دولار تم الاتفاق عليها العام الماضى لترتفع إلى 5 مليارات دولار.



وذكرت وكالة رويترز أن مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار كما باعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي وكانت باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير 2011، وقال الجارحي "نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل".



وترى ريهام الدسوقي محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال تعليقا عن السندات المزعم طرحها خلال الفترة المقبلة ”هي تكلفة لا بد منها في الأجل القصير لتحويل الدين العام الداخلي مرتفع التكلفة إلى دين عام خارجي منخفض التكلفة“.