هيئة النقل النهرى

المال ـ خاص



وافقت هيئة ميناء دمياط، على منح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة « التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» %15 فى مشروع محطة الحاويات الثانية بالميناء، والتى كان من المفترض أن تنفذها شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو».



وقالت مصادر لـ «المال» إن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تقدمت بالعديد من المذكرات ليتم إسناد المشروع بالكامل للشركة الحكومية التابعة لها، إلا أن هيئة الميناء تستهدف جذب خطوط ملاحية عالمية للمحطة الجديدة، وبالتالى لن يتم ذلك إلا من خلال وجود مشغل عالمى جديد.



وأكدت المصادر أن القابضة للنقل البحرى والبرى لا تزال تتفاوض مع هيئة الميناء، على دخولها كشريك بالمحطة، بخلاف النسبة التى تم تخصيصها لشركة دمياط لتداول الحاويات «إحدى شركاتها التابعة».



وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء إن الهيئة تلقت عددا من العروض من قبل الخطوط الملاحية، لتشغيل المحطة الجديدة بعد فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» .



ولفت إلى أن المفاوضات مستمرة مع كل من الخط الملاحى الفرنسى «CMA- CGM» ثالث خط ملاحى عالمى فى نشاط الحاويات، والخط الألمانى «هاباج لويد» والذى استحوذ على الخط العربى، وأصبح الخامس عالميا لتشغيل المحطة الثانية.



وتخطط هيئة ميناء دمياط، لإعادة إحياء مشروع محطة الحاويات الثانية، والذى تعطل منذ عام 2011 بسبب تعثر شركة «ديبكو» بعد حصولها على امتياز بناء وتشغيل المحطة منذ عام 2006، مما دفع الهيئة إلى فسخ التعاقد مع الشركة.



وتقع المحطة الثانية للحاويات على مساحة مليون متر مربع بطول أرصفة يصل إلى 2300 متر وبعمق 17 متراً لتداول 4 ملايين حاوية سنوياً باستثمارات تتخطى المليار دولار وقتها.



و«ديبكو» هى شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها «كى جى إل» الدولى للموانئ الكويتية، %35، بالإضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع النسب الباقية بين شركة «شايناشيبنج» الصينية، وتستحوذ على %20، والخط الملاحى الدولى «CMA – CGM %02، و%10 لمجموعة «عارف» الكويتية، ومثلها لشركة «جنرال إليكتريك" الأمريكية.



وفى سياق متصل، قال اللواء محمد سعد زغلول، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، إنه قد آن الأوان لتقوم الشركة بزيادة أعماق أرصفتها إلى 17 مترا بدلا من 14.5 حاليا لاستقبال جميع السفن الحديثة، التى تعتمد عليها الخطوط الملاحية، وتدعيم مركزها التنافسى فى شرق البحر المتوسط.



ولفت إلى أنه تم رصد 700 مليون جنيه لمشروع تدعيم الأرصفة والتعميق، والذى يتوقف على موافقة هيئة الميناء خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن الشركة طلبت من هيئة الميناء الحصول على أرصفة 5، 6 الواقعة بجوار أرصفة الشركة « 1، 2، 3، 4».



وقال إن الشركة رصدت 16 مليون دولار لتجهيز رصيفى 5، 6 ، فى حالة موافقة الهيئة.



وحققت دمياط لتداول الحاويات خلال العام المالى الماضى، إيرادات مليار جنيه، وشهدت تداول مليون حاوية بعد أن كانت 800 ألف فقط خلال العام المالى قبل الماضى.